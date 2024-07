Nacho Palau reaparece tras demandar a Miguel Bosé y sonríe cuando le preguntan por una "persona especial"

Nacho Palau y Miguel Bosé han sido noticia en esta semana: además de que el cantante se presentase esta sábado en un evento de charlas pseudocientíficas con ponentes que defendían la cura del autismo y el sida con clorito de sodio, la revista Lecturas desvelaba que Palau había decidido interponer una demanda al intérprete de "Morena mía" por no permitir que los cuatro hijos que tienen en común puedan pasar las vacaciones con él.

Ahora, el escultor ha hecho su primera reaparición ante los medios de Europa Press que se encontraban a las puertas de su vivienda. Entregándoles unas cocacolas para "el calor", Palau ha evitado hacer menciones respecto a la batalla legal contra su ex y ha asegurado que no ha tenido respuestas de él. Ante la pregunta de si le gustaría estar con sus hijos en Valencia ha respondido "Me encantaría" y ha afirmado estar "bien". Respecto a la insistencia de la prensa, ha reiterado que no quería hablar más y que no esperaba "nada". "Me quedo calladito que estoy más guapo", ha manifestado.

Nacho Palau Europa Press

No obstante, ha llamado la atención que cuando la reportera ha indagado sobre su actual situación sentimental, haciendo referencia a un hombre con el que actualmente lo vinculan, él ha respondido riéndose.

Veinte años de relación y batallas legales

Bosé (68 años) y Palau (52) se conocieron en 1993 en una discoteca. Palau, que por aquel entonces tenía 19 años, comenzaba su carrera como escultor y estudiaba al tiempo Químicas en la Ciudad del Turia, decidió abandonarlo todo y se mudó a la casa de Somosaguas del artista. En el año 2010 decidieron aumentar la familia y ambos fecundaron óvulos: primero nacieron Diego y Tadeo y posteriormente Ivo y Telmo. Los hijos de Miguel y Nacho llegaron al mundo en 2011 con tan solo ocho meses de diferencia. Miguel habló de su cuádruple paternidad en la revista 'Shangay' pero ocultó la figura de Nacho como progenitor.

EL CANTANTE MIGUEL BOSE Y NACHO PALAU DURANTE EL MASTER SERIES MADRID 2004JP / RN / SC / ©KORPA24/10/04MADRID SC / JP / RN GTRES

No obstante, según comentó Palau en una de sus entrevistas a la prensa del corazón, la paternidad cambió el carácter de Bosé y comenzó su crisis: "Miguel se empezó a obsesionar con la seguridad de los niños y esa obsesión fue haciéndose más grande…", dijo a Diez Minutos. Posteriormente el cantante decidió afincarse en Panamá y según reveló el escultor aquella decisión fue un golpe terrible para la relación: "Nos llevábamos fatal. Su comportamiento, su carácter y forma de ser, todo era tremendo". En 2018 formalizaron su separación y en 2020 Palau interpuso su primera demanda judicial contra Bosé en la que apelaba a que los tribunales dictaminasen la misma filiación para los cuatro hermanos y así ambos pudiesen acogerse a una custodia común.

En 2022 aparentemente resolvieron sus diferencias después de que Palau fuese diagnosticado de cáncer de pulmón, no obstante, este 2024 los problemas han vuelto.