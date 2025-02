«Naked dress»: sí o no a ir totalmente desnudo en la alfombra roja

Antonio Velasco, diseñador y una de las referencias en el mundo del espectáculo y que ha vestido a Shirley Bassey, Ana Mena o Lola Índigo, lo tiene claro: «Haría falta un cambio social a peor para que el ‘naked dress’ desapareciera. Sería, básicamente capar la libertad de las mujeres». Velasco, una de las voces más autorizadas para hablar después del comentado «desnudo» de Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy el fin de semana pasado, es tajante: «Cada uno tiene derecho a mostrarse a los demás como desee y vestirse de la manera que le haga feliz. Eso es algo que todos tenemos que respetar y disfrutar».

De hecho, se podría decir que Censori solo llevó a la máxima expresión una moda –de alfombra roja- con la que llevamos conviviendo más tiempo del que realmente pensamos. Si hacemos memoria, ese concepto de desnudo aparece en los ballets rusos de Diáguilev, ya a principios del siglo XX, y luego ese testigo lo recoge Josephine Baker… y qué decir de los escotes y looks que lucía Rocío Jurado cuando la televisión todavía era en blanco y negro.

El que mejor supo manejar esta idea, con permiso de Yves Saint Laurent al que se le atribuye la aparición de las transparencias sobre la pasarela, ha sido Bob Mackie. Él fue el hombre que vistió a Cher o a Tina Turner, y uno de los que mejor ha sabido jugar con la provocación y el deseo. «Siempre ha sido libre», asegura Velasco, uno de los grandes coleccionistas de este diseñador. «Desde sus inicios ha estado asociado al brillo, a las lentejuelas y al desnudo. Desde el «naked dress» de Cher en los Oscar o en la alfombra roja del MET, pasando por sus vestuarios para los espectáculos de «showgirls» en Las Vegas, sus diseños para Barbie o sus creaciones para Pink hace unos años, el desnudo siempre ha sido marca de la casa».

Kanye West y Bianca Censori Gtres

El problema o la polémica radica en lo que, como comentaba esta semana Raven Smith en la versión americana de la revista «Vogue», sabemos muy poco de Censori: «Tengo la sensación de que el vestido de Bianca no estaba destinado a continuar un diálogo de moda con otras mujeres, sino simplemente a provocar», afirma tras relatar cómo las mujeres que estaban allí presentes lo estaban por su trabajo. En nuestro país esto nos lo podemos llevar al caso de Cristina Pedroche: una mujer con carácter, conocida por todos y que opta por desarrollar un discurso a través de su cuerpo y la forma en que lo cubre (o descubre). La cuestión puede ser el lugar en el que nos encontramos en «naked dress»: «Lleva muchos años estando con nosotros y lo vemos todas las Navidades en firmas como Zara», explica Velasco. «Es algo asociado a los eventos o al verano con creaciones para la playa en pedrería o ganchillo».

Desnudo y tiranía

Thierry Mugler, otro creador que supo entender muy bien las posibilidades del «naked dress» afirmó: «¿El futuro de la moda? No tiene […] cada vez estamos más desnudos». Una teoría que se une con la llamada «tiranía de lo desnudo». Incluso hubo una exposición en 2019, «El cuerpo inventado», que analizó esto: «La piel se convierte en tejido y se modifica a través del gimnasio, la cosmética y la ciencia», afirmaban, e, incluso, planteaban si esto era un símbolo de libertad. Velasco lo desarrolla: «No creo que las mujeres que demandan este tipo de moda se sientan obligadas a hacerlo. Las mujeres que vienen a mi firma para encargar este tipo de vestidos son mujeres fuertes y seguras». Algo que parece ir en la línea de Smith, cuando le da tanta importancia a la persona que lleva ese vestido, a la mujer que lo va a lucir. ¿Y puede esto filtrarse de una manera clara en la calle, más allá de los eventos que comentaba Velasco o de la playa? «La moda que la mayor parte de la población utiliza en la calle es totalmente diferente a la que podemos ver en desfiles, en la alfombra roja y, por supuesto, en un escenario. No tienen los mismos requerimientos, es decir, no son algo que vas a ponerte en tu día a día. Son piezas pensadas para un videoclip, un concierto o un evento», explica el diseñador.

El siguiente paso será el dejar claro entonces los ambientes donde se puede lucir estos ligeros vestidos. Históricamente, tres son los factores que nos han llevado a cubrir el cuerpo: el pudor, la protección y la decoración. Superado al parecer el pudor, no debemos olvidar la protección y es que muchas se lanzan a copiar a las estrellas olvidando que a ellas las llevan a la puerta en limusina.