Esta es la razón por la que Isabel Gemio ya no trabaja en TV o radio

Ha sido y es una de las periodistas más conocidas y respetadas del panorama nacional. A su espalda, Isabel Gemio cuenta con una exitosa carrera profesional, tanto en la radio como en la televisión, y siempre será recordada como una de las mejores comunicadoras del país. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la extremeña apenas se ha dejado ver ante la opinión pública y no se conoce ningún proyecto mediático en el que esté trabajando. Ahora, ha sido ella misma quien ha explicado las razones de su notable ausencia en la pequeña pantalla o las ondas, y lamenta que no ha sido una decisión propia.

“A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir, me da pereza, he trabajado 40 años, he trabajado en condiciones maravillosas, si no son en según qué condiciones, no echo de menos nada, estar por estar debajo del foco, no”, ha explicado Isabel Gemio ante la prensa. De este modo, la periodista deja claro que no se vende a cualquier trabajo y que no tiene intención alguna de mantenerse en primera línea a cualquier precio, y eso que, a sus 60 años, todavía tiene mucho que aportar a los medios de comunicación.

Isabel Gemio en una imagen de archivo FOTO: Óscar Ortiz Europa Press

Fue a principios del año pasado, después de protagonizar una incómoda polémica con María Teresa Campos, cuando la propia Isabel Gemio anunció entre las páginas de la revista ‘¡Hola!’ que daba su carrera “por terminada”. La periodista afronta ahora una etapa de paz y tranquilidad con la que parece encantada, y no está dispuesta a que nada ni nadie perturbe este feliz momento que atraviesa pese a la falta de trabajo: “Nadie me lo va a robar. Solo aspiro a vivir en paz. Ya no espero nada”.

Aun así, parece que Isabel Gemio sí continuará al frente de su propio proyecto, un canal de Youtube que registró hace dos años bajo el nombre de ‘Charlas con alma’. La periodista suele entrevistar a rostros conocidos, como es el caso de Cristina Cifuentes, Fabiola Martínez, Fiona Ferrer, el actor Pedro Alonso o María Teresa Campos. Fue esta último encuentro el que estuvo envuelto en una desafortunada controversia que situó a la presentadora de ‘Sopresa, ¡sorpresa!’ en el punto de mira.