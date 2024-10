El novio de Mayte Zaldívar reflexiona sobre su lugar tras morir Julián Muñoz

Julián Muñozha perdido la vida el pasado 24 de septiembre, aunque se resistió a que su final fuese trágico. Quiso hacer las cosas bien cuando los médicos le informaron que su enfermedad era irreversible, acercando posiciones con su familia, de la que se había distanciado tras la aparición de Isabel Pantoja en su vida. Logró el perdón de sus hijas, pero también el más difícil, el de su exmujer, Mayte Zaldívar, que llevaba 17 años alejada de él tras sentirse engañada en el amor, más allá de que sus líos con la justicia les enviasen a ambos a prisión. Pero el tiempo todo lo cura y más después de muchos meses pidiendo perdón y haciendo todo para solventar los estragos que causó. El primero, recuperar a su esposa, quien accedió a restablecer su matrimonio el pasado mes de enero, a escondidas de todos, pero siendo una bomba mediática cuando se filtró. Y es que todos miraron irremediablemente a otra figura masculina que acompaña siempre a la que fuese primera dama de Marbella: ¿Qué sucede con Fernando Marcos, el novio de Mayte Zaldívar? Mucho se ha hablado al respecto, pero ahora lo hace él.

Mayte Zaldívar, acompañada de Fernando Marcos y una de sus nietas Gtres

El novio oficial de Mayte Zaldívar ha vivido con total naturalidad que su pareja se casase con su exmarido meses antes de su último respiro. Ha tratado de esquivar todas las cuestiones que la prensa le realizaba al respecto, emplazando todas las explicaciones a los protagonistas y queriendo ocupar un discreto segundo plano. Pero tanto guardar silencio no es bueno, de ahí que haya encontrado una forma de confesarse, en parte, de todo lo que encierra en sus adentros. Y es que no han dejado de ser meses muy complicados para él, con mucho que asimilar, en los que ha encontrado cierto consuelo refugiándose en el mar y también en el yoga y la meditación: “Un poquito de yoga para recuperar viene muy bien. No nací para encajar en moldes preestablecidos ni para complacer a todos. He aprendido que mi autenticidad a veces molesta y eso está bien”.

Estas inesperadas palabras de Fernando Marcos podrían ser ambiguas, pero teniendo en cuenta las circunstancias que le rodean son muchos los que le comprenden a la perfección. El yoga y la meditación le han ayudado a encontrar su lugar en el mundo, aunque no todos comprendan cuál es precisamente ese respecto a Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. Él no siente ninguna necesidad de ser entendido, ni mucho menos de dar explicaciones para que terceras personas se queden satisfechas en sus ansias de saciar su curiosidad. El peculiar triángulo amoroso que han formado sabía los límites de su acuerdo, aunque no encajasen a la perfección en los cánones de lo tradicional. Sus pensamientos iban mucho más allá, se cree que una forma de compensar tras su muerte el calvario que le dio a la mujer en vida.

Aun así, el novio desde hace muchos años de Mayte Zaldívar, ahora viuda de Julián Muñoz, tiene muy claro cómo quiere que sea su vida: “Prefiero vivir fiel a quien soy, sin filtros ni máscaras, que fingir ser algo que no me representa solo para agradar a los demás. Porque al final del día, lo que más pesa es poder mirarme al espejo y saber que soy fiel a mi esencia”, reflexiona Fernando Marcos sobre cómo plantea su existencia en su inusual posición mediática. Algo que ha querido dejar bien claro también en otra publicación viral, en la que deja constancia de lo poco que le importan las opiniones ajenas cuando él ha encontrado la paz en lo acertado de sus decisiones: “Muchos se han burlado de lo que sueño, como si sus limitaciones fueran las mías. Mientras ellos se estancan en lo seguro, yo sigo empujando mis propios límites. Y cuando logre lo que parecía imposible, serán ellos los que tendrán que preguntarse por qué nunca lo intentaron. Mi visión no es para ser comprendida por todos, y está bien, no necesito validación de aquellos que no se atreven a soñar a lo grande”, expresaba con firme convicción de que llegará a lo más alto siendo fiel a sus principios.