Muere Julián Muñoz a los 76 años a consecuencia de su "cáncer galopante"

Julián Muñoz ha fallecido este martes 24 de septiembre tras permanecer varios días ingresado en la UCI del HC Marbella International Hospital a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía desde hacía años,un “cáncer galopante”, tal y como él describió con el mordaz tono que siempre le ha caracterizado.

El exalcalde de Marbellaempeoró en los últimos días, tal y como su mujer, Mayte Zaldívar -con la que se volvió a casar hace pocos meses tras más de una década divorciados-, aclaraba a la prensa en la puerta del hospital. “No hay alta prevista”, avisaba del trágico final.

Pese a todo, Julián Muñoz se ha ido con la tranquilidad de haber tenido junto a él a todos sus seres queridos. Él mismo se mostró dichoso en la que anunció como su última entrevista antes de morir. “Coño, estoy jodido, pero en esencia feliz. Parece una incongruencia, pero desde que salí de la cárcel, soy absolutamente feliz. En esta situación precaria cuando te sientes querido, te importa el mundo un carajo. La familia hizo piña cuando me caí... La familia en bloque alrededor de mi cama…”, expuso en su intervención en el programa “¡De viernes!”.

Fue su nieto, Fran Redondo, quien reveló en “Vamos a ver” que Muñoz pedía perdón “todos los días” por las polémicas que hace años salpicaron a su familia: “Se siente culpable de muchas cosas, pero nosotros ya lo hemos perdonado”.

Julián Muñoz Gtres

De hecho, todos han cumplido una de las últimas voluntades de Muñoz: mantenerse unidos para apoyar juntos al exalcalde en los que fueron sus últimos días: “El último deseo de mi abuelo es que estuviéramos juntos, casarse con mi abuela para que sintiera que estábamos más unidos”.

Sobre su polémica y reciente boda, fueron muchos los que indicaron que el dinero podría haber motivado este movimiento. Nada más lejos de la realidad, fue la propia Zaldívar quien aclaró en “¡De viernes!” que se unió de nuevo en matrimonio con Muñoz por el cariño que todavía tenía hacia él: “Si yo lo quiero llevar en secreto, me voy a la notaría y me caso. De ahí no sale nada, pero lo llevé de forma pública al ir al juzgado. El amor se puede acabar, pero a mí el cariño hacia Julián no se me acaba nunca. Estamos casados por amor y por cariño, quien lo quiera entender que lo entienda”.

Su recuerdo “nefasto” de Isabel Pantoja

Muñoz también se pronunció sobre Isabel Pantoja en su última entrevista antes de morir. Definió el paso por su vida como “nefasto” y dejó claro lo mucho que se arrepentía de haber dejado a Mayte Zaldívar por la tonadillera: “No guardo buen recuerdo. No da una puntada sin hilo. La huella que me dejó no es agradable... No tendría que haberme separado de Mayte... No tengo ningún sentimiento por esta persona. No existe. No quiero saber nada. A veces es mejor un buen silencio”.