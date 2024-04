La nuera de Carmen Borrego rehace su vida tras perder su contrato de alquiler

Paola Olmedo ha sido uno de los personajes más seguidos en las últimas semanas tras darse a conocer su ruptura matrimonial con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y protagonizar ambos algunas entrevistas demoledoras para el clan Campos. Sin embargo, la situación personal de Paola la habría obligado a dejar de lado la polémica para centrarse en solucionar un problema mayor: encontrar una vivienda para irse con sus tres hijos, el más pequeño de 10 meses fruto de su relación con José María Almoguera.

Según ha detallado Silvia Taulés en “TardeAR”, tiene que abandonar la casa en la que está ahora mismo, por lo que ha tratado de alejarse del mediático conflicto que ha sacudido a las hermanas Campos. “Parece ser que el propietario le ha dicho que tiene familia que quiere ir a vivir a ese piso. A ella no le convence esa explicación”, comenzaba relatando la colaboradora respecto al contrato de alquiler que su casero no quiere renovar.

Paola Olmedo se enfrenta ahora al ultimátum de su casero Europa Press

Una situación que preocupaba mucho a Paola, pero que finalmente “ya tiene remedio”, pues habría encontrado un lugar para instalarse que cumple con todas sus necesidades.

En los últimos días se ha hablado mucho de que el anuncio de la separación entre José María Almoguera y Paola Olmedo sería mucho ruido y pocas nueces, porque se los había visto juntos tras esa exclusiva. Pero al parecer, mientras que el hijo de Carmen Borrego aún cree en que una reconciliación es posible, para Paola la ruptura con toda la familia Campos ya sería “definitiva” y no hay vuelta atrás. “Su madre y su hermana la apoyan 100% para que siga con la separación”, decía Taulés sobre la situación.

José María Almoguera, Paola Olmedo, Terelu, Carmen y María Teresa Campos Lecturas

Aunque por el momento no hay “nada firmado”, el proceso de separación continúa adelante. Cosa que no termina de convencer a José María Almoguera, quien está dispuesto a volver a intentarlo. La semana pasada fue su madre quien advirtió que “a mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella no es mi hija. Creo que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico”, decía con el deseo de que su hijo consiguiera reconciliarse con su mujer.

A pesar de que Paola haya abandonado momentáneamente el foco mediático, la actualidad no ha dejado de sucederse. Este pasado viernes Edmundo Arrocet concedía una entrevista en la que atacaba con ferocidad al clan Campos: “Si ellas siguen, yo voy a seguir, porque Teresita me lo contaba todo”, advirtió. Unas declaraciones sobre las que Paola no ha querido pronunciarse, pero sí ha hecho saber que está “bastante contenta” con lo que para ella es “justicia”, concluía la colaboradora Silvia Taulés en el programa.