Nuevas informaciones sobre el estado de salud de Julián Muñoz: "Situación crítica"

Julián Muñoz no atraviesa su mejor momento de salud: el excalde de Marbella está batallando contra un cáncer de pulmón. Hace unos días fue ingresado y desde entonces han hablado Mayte Zaldívar y su nieto, Fran Redondo, quienes no han querido dar muchos datos, pese a que Zaldívar aseguró a los medios que "las cosas están más tranquilas". Incluso, este pasado domingo, Gustavo Guillermo comentaba en 'Fiesta' que había podido hablar con la empresaria y le había comentado que Muñoz estaba "bien".

Julián Muñoz junto a su hija y Mayte Zaldívar Gtres

Sin embargo ha salido a la luz nueva información que no es precisamente optimista: según Anabel Gil, colaboradora de 'Espejo Público', la situación está lejos de avanzar."Julián Muñoz está en una situación critica", ha empezado diciendo. "Los médicos le están intentando hacer una 'puesta a punto' habitual en este tipo de enfermos de cáncer, y la familia está expectante", ha añadido. La comunicadora no ha querido dar más detalles, y tampoco ha explicado en qué consistía esa 'puesta a punto'. Por otro lado, el también colaborador Omar Suárez aclaró en el fin de semana que el expolítico "no está ingresado por un empeoramiento en su salud sino que es un ingreso normal".

Últimas imágenes de Julián Muñoz

La última vez que se vio al ex de Isabel Pantoja frente a las cámaras de los medios fue el 2 de julio, que se encontraba caminando por los alrededores de su casa. Visiblemente deteriorado, instó a la prensa a que lo dejasen solo: "Qué me dejes ya, por favor. ¿Sabe usted qué pasa? Que yo estoy enfermo, ¡déjeme!", pidió.

Su boda con Mayte Zaldívar

El pasado mayo también trascendió que 17 años después de su sonado divorcio, Julián Muñoz y Mayte Zaldívar decidieron volver a unirse en matrimonio. El enlace habría tenido lugar el pasado 30 de enero, a las 10:00 horas de la mañana, en los Juzgados de Málaga. Sobre los motivos que han desembocado en esta boda civil, surgían numerosas dudas y teorías. De esta forma, la firma de los contrayentes se produjo varias semanas antes de que Julián fuera ingresado nuevamente en el hospital, con pronóstico grave.