Última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz: “Va a peor la cosa”

La salud de Julián Muñoz sigue preocupando, y mucho, a su familia y amigos de toda la vida. Son cada vez más los que hacen piña a su alrededor, a la espera de que no cause demasiados estragos el “cáncer galopante” que aseguró que padecer. Su estado está empeorando poco a poco y sus allegados no se separan de su cama en tan duros momentos. Ni tan siquiera Mayte Zaldívar, con la que se ha vuelto a casar por sorpresa, ni la pareja de ésta, Fernando, están al margen de la situación y se han volcado para que la vida del exalcalde de Marbella sea lo más llevadera posible. Pero la familia ha querido cerrarse en banda en las últimas semanas, no desvelando más detalles sobre el avance de su lucha contra la enfermedad. Hasta ahora. Fran, el polémico nieto del ex de Isabel Pantoja, ha roto su silencio.

“Soy un chico normal. Un niño trabajador, común y corriente. Soy hijo de Eloísa, hija de Julián y Mayte, soy hostelero. Tengo el mejor ejemplo a seguir que es mi abuela, siguiendo sus pasos”, asegura el joven Fran en una entrevista concedida este miércoles a ‘Mañanero’. Unas declaraciones inesperadas que quiere dejar claro que son desinteresadas, pues no ha cobrado por ellas, pese a lo esperadas que son. Y es que hacía mucho tiempo que no se actualizada el estado de salud de su abuelo, para el que su nieto ha querido hacer justicia: “Siempre se ha hablado malamente de mi abuelo. Quiero que se conozca la parte buena y familiar. Mis abuelos son impresionantes. Tenemos nuestras bromas, me habla como un amigo y yo también. Soy el ojito derecho de mi abuelo y yo encantado”, asegura con especial orgullo.

Y es que cree que la gente atesora una mala idea de Julián Muñoz y para su nieto es equivocada: “La gente que lo ve en la tele, lo ve como un prepotente, como un señor que va por encima del resto y mi abuelo es lo contrario”. Se deshace en elogios hacia él, más ahora que su salud se resiente y se esperan un trágico final: “Va a peor la cosa.Es una persona mayor que tiene cáncer de pulmón. Lo acompañamos todos”, desvela Fran, apenado por no poder hacer más que estar a su lado, como así está haciendo toda la familia al completo, presentando un frente unido y haciendo sus días más felices.

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Mediaset

Pero no solo tiene buenas palabras hacia Julián Muñoz, también para su abuela, Mayte Zaldívar: “Mi abuela para mí lo es todo. Me he criado con mi abuela. Me iba a comer de lunes a viernes con ella. Era un pack con mi abuela. Me quedaba en su casa los sábados. Destacaría su carácter y su presencia. Le digo que es nuestra matriarca. Lo que dice mi abuela se hace. No podemos tener mejor referente que ella, por todo lo que ha pasado, ha perdonado y todo lo que ha vivido”. El propio Fran reconoce cómo su vida se truncó cuando su abuela entró en prisión: “Yo iba bien en los estudios, pero cuando mi abuela entra en prisión me desboco y me pierdo. Pierdo el rumbo por unos años”, confiesa el joven que habla cómo su abuelo le escribía cartas desde la cárcel o hablaba con su abuela en su época entre rejas.

El error que siempre le perseguirá

El joven que escandalizó en las redes sociales por hacer feas bromas sobre la herencia de su abuelo, ha querido despejar las dudas sobre cómo se encuentra en estos momentos. No sin antes volver a pedir disculpas por su controvertido vídeo que le colocó en la picota informativa, al aparecer rodeado de bolsas de basura y haciendo bromas sobre lo robado en su día y lo que le habrían dejado en herencia: “Cómo la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo”, bromeaba. Ahora reconoce que su acción no estuvo bien y que “viendo el revuelo decidí borrar el vídeo, porque la broma se saca de contexto”, asegura en una inesperada entrevista a ‘D Corazón’, programa de TVE.

Imagen de la polémica del nieto de Julián Muñoz Instagram

“Por supuesto, en ningún momento he intentado reírme de la gente de Marbella. Nací en Marbella, vivo en Marbella. La gente que me conoce sabe cómo soy. Si hay alguien que le ha sentado mal la broma de mi abuelo, decir que lo siento mucho. Ha sido una equivocación y desde aquí quiero pedir disculpas en su nombre y en el de toda la familia”, repetía su perdón público el nieto de Julián Muñoz.