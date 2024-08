Mayte Zaldívar da la última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz

Mayte Zaldívar ha dado la última hora sobre el estado de salud de Julián Muñoz y lo ha hecho rebajando la preocupación que existe por el exalcalde de Marbella- sufre cáncer de pulmón-. Hace unos días trascendía la noticia de que Muñoz había vuelto a ser ingresado en el hospital, aunque se le ha visto paseando por las inmediaciones. Ahora, durante su estancia en la clínica, el expolítico ha recibido varias visitas, entre ellas la de su mujer, Mayte Zaldívar. "Ahí estamos, las cosas están ahí. Estamos un poco más tranquilos, pero ahí estamos", ha revelado ella ante las cámaras de los periodistas que estaban fuera del hospital. Además, los reporteros le preguntaron sobre un posible alta médico, a lo que Zaldívar ha respondido que eso solo lo saben los especialistas. También, ha asegurado que su familia está más unida que nunca.

Fran Redondo, nieto del exalcalde, preocupó hace unos días al hablar sobre el estado de salud de su abuelo: "Está en una situación complicada. Lo veo como una persona mayor que está en esa situación con esa enfermedad, pero que quiere tirar para adelante y nosotros con él", declaró a los medios.

La reconciliación de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz

Zaldívar y Muñoz renovaron sus votos en enero de este año. La noticia generó mucho revuelo ya que ella mantenía una relación desde hace más de diecisiete años con Fernando Marcos, aunque los dos han acudido juntos al hospital para ver al exedil por lo que aparentemente tienen buena relación. Cabe mencionar que su matrimonio había acabado a causa de uno de los escándalos que más ha sacudido a la prensa del corazón en estos años: la infidelidad de Muñoz con Isabel Pantoja.

Zaldívar aclaró en 'Y ahora Sonsoles' que Muñoz le había pedido matrimonio nada más salir de prisión en 2016, pero no habría sido hasta enero de este año que habrían decidido dar el paso. Asimismo, en otra entrevista en '¡De viernes!' confesó que él le había pedido muchas veces perdón y que además se había mostrado arrepentido por el caso Malaya. "Se revuelve muchas veces contra él mismo... ¿por qué hice aquello si tenía todo esto?", contaba ella en el plató, agregando que el expolítico "pide perdón muchas veces". No obstante, ella aseguró ya le perdonó todo aquel episodio "con mucho amor, mucho respeto porque es el padre de mis hijas (...) y sobre todo recordando las cosas buenas, porque si me acuerdo de lo malo, no le perdono".