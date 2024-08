La inexplicable traición de Anabel Pantoja a su tía: “A Isabel Pantoja le va a doler”

Nunca hay paz en el clan Pantoja. Cuando parece que la felicidad se instala en la familia, llegan nuevos tsunamis dispuestos a sumergirlos de nuevo en el fango, entre grandes dosis de polémica. La relación de Isabel Pantoja con sus hijos es inexistente, algo que se ha convertido ya en algo normal, aunque siga provocando dolor en sus protagonistas. En su lugar, la cantante se ha centrado en su carrera profesional, en recuperar la salud y en la hija que espera Anabel Pantojajunto a su novio, David Rodríguez. Pero la sobrina le tenía reservada una desagradable sorpresa, aunque todos creen que en realidad esperaba de todo corazón que no llegase a enterar nunca de lo que ha hecho. Y es que son muchos los que consideran su última cita una traición inexplicable a su tía, más teniendo como protagonista inesperada a Mariló de la Rubia, quien fuese amiga de la artista hasta que acabaron mal paradas, según dicen por culpa de Agustín Pantoja. Se avecina una nueva trifulca familiar.

Mariló e Isabel Pantoja Gtres

La que fuese una de las pocas personas del núcleo duro de Isabel Pantoja, de su entera confianza desde hacía más de dos décadas, desapareció de su vida hace unos meses atrás. Lo hizo a golpe de polémica, tras discutir supuestamente con el hermano de la tonadillera. Se rompieron lazos, se impusieron ultimátum y parece que la familia al completo dio la espalda a la oftalmóloga. De ahí la sorpresa de que Anabel Pantoja se haya salido de la hoja de ruta, apareciendo por sorpresa junto a la nueva enemiga de su tía, como así han puesto de relieve en el programa ‘Vamos a ver’: “Esta información me consta que Isabel Pantoja la desconoce, porque es un encuentro que han intentado mantener en secreto y puede que le siente mal, pero le va a sentar peor a su hermano, Agustín Pantoja”, comenzaba a desgranar Kike Calleja, con la hija de la protagonista en plató atenta a cada detalle.

La cita secreta tuvo lugar esta misma semana con Córdoba como telón de fondo. La ciudad en la que vive la que fuese amiga de Isabel Pantoja hasta que unos malentendidos les colocó como rivales, con Agustín mediante. “El pasado martes por la noche hubo una cena de cinco personas en un restaurante muy conocido de Córdoba. Eran alrededor de las once de la noche y entre ellas estaba Mariló y dos personas familia de ella. Me dicen que estaba en un tono distendido, de risas, que se lo pasaron muy bien”, destaca el periodista, subrayando que “llama la atención que la persona que estaba allí era Anabel Pantoja con su novio David”. Cayó la bomba en el programa de Telecinco y ya se han producido las primeras reacciones.

Isabel y Anabel Pantoja en una imagen de archivo Instagram

Al menos sí de una persona colateral a esta trama: Isa Pantoja. Conoce a Mariló de la Rubia bien, aunque más a su madre y su tío, de ahí que sepa bien cómo puede encajar esta noticia. También hay que destacar antes de mostrar su opinión, que Anabel Pantoja es la única con la que mantiene contacto de su familia, aunque últimamente le ha dolido mucho cómo su madre se ha volcado con ella por su embarazo, como no llegó a hacer nunca cuando ella pasó por lo mismo con su hijo Fran. Dicho esto, dijo lo que pensaba: “Yo creo que ella si lo ha hecho en un restaurante es porque o sabe las consecuencias y las asume o no lo ve tan malo. Podría haberlo hecho en una cena íntima y, sin embargo, está en un restaurante donde todo el mundo la puede ver”, comienza. Se pone en el lugar de su prima y piensa que, “por una parte, la entiendo porque no debe haber problema en principio. Y, por otra parte, si le sienta mal a mi madre eso es lo que pasa cuando exponer cosas que te pueden sentar mal y le pueden doler. A mí también me duelen otras cosas y no pasa nada, ciertos vídeos…”, termina disparando al aire, haciendo alusión al vídeo de cuando su madre se enteró que Anabel Pantoja estaba embarazada y que tanto le dolió.