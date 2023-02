Nuevo susto: Kiko Rivera comienza en el hospital su 39º cumpleaños

Kiko Rivera ha alcanzado este jueves 9 de febrero las 39 primaveras. El DJ se mostraba emocionado en sus redes sociales ante la llegada de esta fecha tan especial. “Solo quedan unas horas para mi cumpleaños”, advertía ilusionado. Sin embargo, un nuevo susto de salud -que llega solo unos meses después de haber sufrido un ictus- ha truncado esta fecha marcada en el calendario familiar. El hijo de Isabel Pantoja ha tenido que pasar las primeras horas de su aniversario en el hospital, tal y como él mismo ha revelado a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Así empecé anoche de madrugada mi cumpleaños. ¡Bienvenidos 39!”, escribe junto a una imagen en la que aparece conectado a una vía intravenosa, aunque, para evitar que cunda el pánico, ha querido dejar claro que no se trata de nada grave: “No se alarmen, solo tengo un cólico nefrítico, pero duele tela, telita, tela”.

El cólico se produce a consecuencia de una obstrucción en las vías urinarias, provocada por un cálculo renal. Esta obstrucción lleva a que la orina no avance a lo largo de la vía urinaria, sino que queda retenida, generando en el paciente un dolor muy agudo.

Kiko Rivera sufre un cólico nefrítico Instagram

Ya en casa y algo más calmado, Kiko Rivera ha señalado que se encuentra mejor, pero las molestias continúan. “Buenos días, he pasado una noche de perros con el cólico nefrítico. Tuve que ir de madrugada al hospital, ahora me duele menos, pero vaya entradita de los 39…No veas cómo duele, no se lo deseo ni al peor de los enemigos. A ver si a lo largo del día puedo mejorar y comer un trocito de tarta, explica.

Esta es la gota que ha colmado el vaso para que a Kiko Rivera se le presente un cumpleaños de lo más agridulce, ya no solo por sus problemas de salud, sino por su complicada situación familiar. La relación con su madre está rota desde hace tiempo, igual que con su hermana, y no se espera que ninguna de las dos se ponga en contacto con él para felicitarle o hacerle llegar sus mejores deseos.