Nuria Fergó, muy preocupada por el cáncer de su padre: "La situación es muy delicada"

A principios de este año, Nuria Fergó nos descubría, un tanto apesadumbrada, que “mi padre está malito, le están haciendo una serie de pruebas y estamos todos pendientes de los resultados”. Ha sido esta pasada semana cuando conocimos que su progenitor padece un cáncer.



- Sabiendo lo sensible que es, le estará afectando mucho…



- Me siento mal, nunca se me llegó a pasar por la mente que mi padre pudiera sufrir un cáncer. La situación es muy delicada y confío en que el tratamiento surta efecto y se pueda ir recuperando poco a poco.



- Está a pie de cama, cuidándole y dándole ánimos.



- Toda la familia está a su lado, muy unidos, dándole mucho amor y animándole.



- Las redes sociales se llenan de mensajes de sus fans apoyándole en estos momentos tan duros.



- Me siento muy querida. Los mensajes de ánimo son muy reconfortantes. Como he dicho, si la vida te trae un cáncer es porque puede vencerse. Y estoy convencida de que mi padre va a salir adelante. En cierto modo, contar en mis redes sociales la situación ha sido como una especie de desahogo, necesitaba que esos seguidores que tanto me quieren me arropen sabiendo lo mal que lo estoy pasando. La respuesta está siendo increíble. En este sentido me siento una privilegiada.



- El año pasado vivió otra situación difícil por el estado de salud de su pareja, Juan Pablo Lauro.



- Estuvo ingresado por una neumonía pero ya se encuentra bien. Y es uno de mis mayores apoyos en este momento tan duro.



Ella no se separó de su lado en el hospital, y Juan Pablo devuelve con creces aquel apoyo. El mismo nos aclara que “me encuentro muy bien, ahora hay que pensar en la evolución de mi suegro. La familia de Nuria está muy unida y yo me siento uno más con ellos”. Sus proyectos de boda, a la vista de las circunstancias, se han aplazado. Pensaban casarse este mismo año y ahora toca esperar a que la situación familiar se clarifique para bien.