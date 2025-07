Nuria Fergó: "Necesito estar sola, ni se me ocurre pensar en un nuevo amor"

El nuevo single de Nuria Fergó es muy significativo y supone una declaración de intenciones. La cantante confiesa: "'Voy a ser feliz' define muy bien lo que siento ahora mismo". La muerte de su padre y su ruptura con Juan Pablo Lauro han marcado negativamente este año, pero se define como "una mujer con mucha fortaleza, y me crezco ante la adversidad".

— Es una canción hecha a su medida.

— Sí, creo que me la ha mandado mi papi desde el cielo. Estoy en un momento de mi vida lleno de cambios porque quiero recuperar la felicidad. Este tema, evidentemente, es una declaración de intenciones, con un mensaje muy positivo. Como te digo, siempre me crezco en los malos momentos, soy muy positiva y tiro para adelante. Salgo de todo y le doy la vuelta a las cosas porque no te puedes estancar. Estamos en esta vida para evolucionar, conocernos mejor... es un aprendizaje, y si te ocurren situaciones mejores o peores, debes aceptarlas.

— Su separación de Juan Pablo fue una sorpresa…

— No ha sido la primera ruptura ni será la última; son cosas que pasan y no puedes predecir el futuro. Yo miro el presente, el momento, y lo vivo todo intensamente.

— ¿No ha sido un adiós traumático?

— Me quedo con lo bonito de esa relación. Ha sido muy bonita, pero si, por lo que sea, hay que tomar la decisión de separarse, se hace, y no debemos darle mayor importancia. El hecho de que hayamos roto no significa que dejemos de querernos, y los motivos de la separación los dejamos para nosotros.

Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó en una imagen de archivo Gtres

— Pero estaban dispuestos a celebrar su boda.

— Tuvimos planes de casarnos, sí, pero nunca pusimos una fecha. Me hubiese casado perfectamente, pero se torcieron las cosas… y la vida no ha querido que sucediera.

— ¿Hay posibilidades de una reconciliación?

— Ahora mismo quiero y necesito estar sola.

— O sea, que está cerrada al amor.

— En estos momentos, ni se me ocurre pensar en un nuevo amor. Me apetece estar centrada en mí misma, estar sola. Y en mi hija, que es mi mayor apoyo, y en mi familia y amigos. Mi niña va a cumplir catorce años y estamos muy unidas.