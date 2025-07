Ortega Cano desvela cómo se encuentra José Fernando tras la muerte de Michu

Momentos complicados para los familiares de Michu. La joven fallecía el pasado lunes 7 de julio a los 33 años de manera prematura y su inesperada pérdida ha sumido a todos sus allegados en un pozo de tristeza, totalmente devastados por la muerte de la andaluza.

José Fernando, Gloria Camila, Ortega Cano y Álvaro García, nueva pareja de la hija de Rocío jurado, ponían rumbo a Cádiz para estar al lado de María del Rocío, hija de Michu y el hijo del diestro, tras perder a su madre.

Así se encuentra José Fernando

El clan Mohedano está atravesando por uno de los momentos más difíciles y se están totalmente abatidos por la muerte de la andaluza. Ortega Cano, que ha ejerciendo de portavoz de la familia estos últimos días, ha desvelado cómo se encuentra su hijo José Fernando tras la repentina muerte de su gran amor y madre de su hija.

"Él está bien, es un chico muy normal, muy buena persona", ha declarado el torero sobre su primogénito, dejando claro que, a pesar de la complicada situación, está afrontando el fallecimiento de Michu con fuerza y entereza. Al ser preguntada por su nieta, Ortega Cano ha revelado que "a la niña todavía no se lo hemos dicho, no le hemos dicho nada".

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

Estas declaraciones son algo contradictorias, ya que Inma, progenitora de la andaluza, reveló ayer que María del Rocío era conocedora del fallecimiento de su madre. Según la abuela de la pequeña, no paró de preguntarle por Michu: "Me dijo 'me tienes que decir dónde está mi madre'. Me lo dijo anoche llorando. Le dije que su madre está en el cielo, que ahora es una estrella. Me dijo, 'tenemos que ser muy fuertes, muy fuertes y nos tenemos que apoyar'. Ella se quedó muy tranquila y por la mañana me ha dicho 'abuela, yo le rezo a mamá, le voy a rezar todas las noches'. Ha cogido una foto de su mami y la lleva siempre con ella".

Michu estaba esperando un trasplante de corazón

La ex de José Fernando padecía graves problemas congénitos de corazón y estaba a la espera de un trasplante que nunca llegó. Según explicó Inma, su madre, sobre la causa de su prematuras muerte, Muchu sufrió "varios infartos".