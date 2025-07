Ana de Armas se confiesa sobre su necesidad de ser madre: ¿Con Manuel o con Tom Cruise?

Mucho revuelo se ha generado al ver a Ana de Armas compartir tiempo de ocio con Tom Cruise. Por un lado, se destaca mucho su diferencia de edad, pues ella tiene 37 años y él ya ha soplado las 62 velas en su última tarta de cumpleaños. Pero no sería un problema mayor para ellos, pues la pareja de actores quiere despejar las dudas y dejar claro que su vínculo es estrictamente profesional. No habría romance, aunque cada vez son más las citas entre ambos y los rumores no dejan de crecer en Hollywood. Sobre esto ha hablado la actriz.

Y no solo sobre su vínculo con el afamado actor, sino también sobre muchos otros aspectos de su vida más íntima. Unos detalles privados que siempre había preferido mantener alejados de la atención del público, para que así luzca más su trabajo que los hombres que aparecen en sus salidas públicas. Y es que son muchos los que creen que está de nuevo enamorada y que Tom Cruise podría ser el afortunado, estos se olvidarían de su novio oficial, mientras que otros sospechan que todo responde a una iniciativa de promoción de sus trabajos y que, en realidad, su química no traspasa la pantalla. Aunque no deja de ser sospechoso que cenasen juntos el Día de los Enamorados.

Ana de Armas: de su deseo de ser madre a Tom Cruise

En plena promoción de la película ‘Ballerina’, Ana de Armas, ha concedido una entrevista a la revista italiana ‘F Magazine’. En ella no habla de su novio, pues se le atribuye aún una discreta relación con el empresario cubano Manuel Anido Cuesta. Pero sí de su deseo de convertirse en madre más pronto que tarde: “Sí, me gustaría tener hijos y una familia. A ser posible, pronto”, reconoce la actriz que, sin embargo, mantiene que esta tarea “no depende solo de mí. Como sabemos, el amor es impredecible. Nunca se sabe cuándo llegará el amor verdadero”.

Esta confesión ha dejado a muchos sorprendidos, pues mientras unos le hacen enamorada de Manuel, otros ven pistas del inicio de un affaire con Tom Cruise. “Las relaciones no se pueden controlar. La vida no es una película”, deja en el aire su estado sentimental. Lo que sí ha querido destacar es que su instinto maternal ya le está avisando y cada vez se siente más predispuesta a los más pequeños: “Siento un gran instinto de proteger a los niños, porque son seres indefensos e inocentes que necesitan de los adultos para sentirse seguros”.