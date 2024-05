Ortega Cano resucita este sábado su esencia taurina volviendo a los ruedos

Mañana sábado es un día muy especial para José Ortega Cano. Celebra medio siglo desde que se estrenó como torerosaltando de nuevo al ruedo en una plaza segoviana demostrando que, a sus setenta años de edad, se mantiene muy en forma siete años después de su retirada.

Pero será un festejo puntual, al igual que otro que tendrá lugar el 18 de este mes en la finca de su buen amigo, el ganadero Samuel Flores.

Según ha anunciado, sus dos compromisos serán el sábado 11 de mayo en Villanueva de la Fuente y el 18 de mayo en La Lastrilla. En su primera cita compartirá cartel en un festival benéfico con los matadores de toros Aníbal Ruiz y Fernando Robleño, y el novillero Alejandro Velasco, con reses del hierro de Castillo de Montizón, propiedad de Samuel Flores.

Hoy confiesa que no ha tenido una vida fácil, que "he estado a punto de morir tres veces, las cornadas marcan mi cuerpo como si fueran trofeos de mi enfrentamiento con los astados. Pero llego a este momento de mi vida, feliz y contento, rodeado de una familia maravillosa y con una gran estabilidad".

MADRID, 19/05/2022.- El extorero José Ortega Cano asiste a la corrida de la Feria de San Isidro celebrada este viernes en la Plaza de Torosde Las Ventas. EFE/Juanjo Martín JUANJO MARTIN Agencia EFE

En una entrevista con Sonsoles Ónega presumió de su estado físico: "Me siento tan fuerte como un toro, entreno todos los días y me cuido mucho. ¿Enamorarme de nuevo? No entra en mi mente ni en mi corazón. Mis hijos me llenan completamente en la parcela de los sentimientos".

De sus amores solamente tiene palabras para la fallecida Rocío Jurado: "En casa está muy presente, la llevo en mi corazón cada minuto de mi vida". Habla de ella como si aún estuviera viva: "Hablo con ella todavía, que suerte haberla tenido a mi lado".

De su segunda mujer, Ana María Aldón, ni palabra. Se alejó de su lado cuando menos se lo esperaba. La seguía queriendo y su marcha supuso un dolor inmenso, aunque intentara aparentar lo contrario.