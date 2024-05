¿Por qué quiere denunciar Ana María Aldón a su ex marido Ortega Cano?

Cuando todo indicaba que la relación entre José Ortega Cano y su ex mujer, Ana María Aldón, discurría por el camino del respeto, sale a la luz que la diseñadora podría denunciar al torero porque, según ella, “no cumple con el acuerdo establecido entre ambos”.

No quiere ahondar en las razones que le impulsan a tomar medidas judiciales y confía en que “todo se pueda resolver amistosamente. Y si no, si no se hace cargo de sus obligaciones, pues habrá que tomar cartas en el asunto”.

La amenaza la hizo públicamente des el programa “Fiesta”, en el que colabora los fines de semana. Y la hizo mirando fijamente a la cámara como si estuviera dirigiéndose directamente al padre de su hijo.

José Ortega Cano confiesa que le desea "lo mejor" a Ana María Aldón en su boda con Eladio Europa Press

El torero no ha contestado todavía a su ex y está muy centrado en su regreso puntual a los cosos taurinos. Ortega participará en dos corridas benéficas y se prepara a fondo para enfrentarse a los astados, José asegura que “me encuentro físicamente muy bien, y con muchas ganas de recuperar aunque sea en dos ocasiones mi profesión. Un torero lo es hasta que se muere”.

Gloria Camila, hija del diestro, se mantiene al margen de las acusaciones de Ana María contra su padre. Es bien conocida la mala relación entre ambas. Ni se hablan, ni se ven ni quieren saber lo más mínimo la una de la otra.