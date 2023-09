José Ortega Cano presume de vitalidad: "Estoy más fuerte que un toro"

Un año después de conocerse públicamente su ruptura matrimonial con Ana María Ardón, la vida le sonríe a José a Ortega Cano. O por lo menos eso es lo que asegura el veterano torero en unas recientes declaraciones a la revista 'Pronto', en las que presume de su gran vitalidad con un rotundo “estoy como un toro, mejor que nunca, me encuentro fenomenal, tanto física como mentalmente. Me siento muy bien…”.

Ana María Aldón y José Ortega Cano en Cádiz 19/06/2020 CRISTOBAL_DUENAS GTRES



Y no le preocupa la soledad sentimental: “Ni quiero ni me hacen falta nuevas aventuras amorosas. Ya tengo el cariño de mis hijos y mi familia. Ellos son ahora mismo los amores de mi vida”.



No quiere hablar de su exmujer. Ana María Aldón, a la que prefiere ignorar por completo. Ni tampoco opina sobre la relación de la sanluqueña con su novio Eladio. Eso sí, no le gusta que se paseen los dos con José María, el hijo nacido durante el matrimonio de Ortega con Ana.

Ortega Cano en una story de Gloria Camila Instagram



Pero la verdad es que Eladio ya ha entrado con buen pie en la familia Aldón, conoce a la madre y hermanas de su pareja y se lleva bien con el pequeño José María. La hoy diseñadora le ha calificado como “guapo, inteligente, deportista, me siento la mujer de su vida”. Desde luego, se la ve muy ilusionada con esta historia de amor, está claro que no ha tardado mucho en rehacer su vida sentimental, eso si, de momento, Eladio y ella no viven bajo el mismo techo.