Pablo Castellano rompe a llorar al hablar de la enfermedad de su mujer, María Pombo

Pablo Castellano es uno de los valientes que se han enfrentado a sus propios miedos en ‘El Desafío’, aunque la participación de Mar Flores en plenos líos con su hijo, Carlo Costanzia, le ha dejado un papel secundario. Pero no ha sido este viernes, pues el marido de María Pombo ha puesto al público en pie con su última hazaña . Tenía que sacar adelante una complicada coreografía con la dificultad añadida de que lo hacía sobre una plataforma inclinada. Esto le sirvió para escalar puestos en el ranking, pasando de ser el último a alzarse vencedor de la semana, y eso que estaba lidiando con problemas de salud. Se llevó los tres dieces del jurado, pero también, más importante, la admiración de su mujer, que quiso arroparle en el plató.

María Pombo ya sabe lo duro que es ponerse a prueba en ‘El Desafío’. Quizá por eso quiso arropar a su esposo esta semana, siguiendo sus retos detrás de cámaras. “Yo sé que esto era un sueño, pero lo que va a ocurrir ahora también va a ser muy bonito. Que entre María Pombo. Queremos que lo celebres con ella”, pedía Roberto Leal que apareciese en plató a la influencer. Su orgullo por el desempeño de su marido era mayúsculo: “Que bien gordi. Te lo has currado mazo. Te lo mereces”, le decía mientras abrazaba a su marido.

María Pombo reconoce estar “alucinada, nerviosísima y encima con una felicidad de que traiga un premio a casa, por fin. Yo nunca pude. Se lo merece tanto. Veo su esfuerzo en casa, que entrena hasta con anginas. A día de hoy, está con antibiótico. No podía ser de otra manera. Tenía que ganar sí o sí”. Y es que al empresario le hacía mucha ilusión poder destinar el dinero ganado a la asociación EME, que le toca muy de cerca: “Sabéis que es una asociación de esclerosis múltiple, mi mujer la tiene”, comenzaba a decir pese a que las lágrimas le cortaron el discurso: “Está muy controlada hoy en día. Es simplemente que me emociono, no por nada. Mi suegra también la tiene, que por desgracia no está tan controlada”.

Pablo Castellano no suele hablar sobre la enfermedad de su mujer. No obstante, María Pombo sí que da normalidad a la esclerosis múltiple a través de sus redes sociales. Así hizo unas semanas atrás cuando reconoció que “lo llevo muy bien”, pese a los achaques a los que tiene que hacer frente: “Luego, por ejemplo, hay temporadas. Como por ejemplo ahora, que llevo cuatro días que mi lado izquierdo me pesa más, lo noto más, siento que tengo menos fuerza (…) Es un poco rara la sensación, porque lo que noto es que tengo un brazo y una pierna. En mi lado derecho sé que lo tengo, pero no lo noto”, compartía con sus fans. “Es algo en lo que pienso todos los días, a veces me agobia un poco más, y a veces me agobia cero, pero sí que está presente”, sentenciaba.