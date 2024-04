El padre de Ana Herminia advierte a Ángel Cristo: “Aquí se me conoce y se me respeta”

Ángel Cristo Jr ha protagonizado este domingo el que será uno de los momentos más emotivos de esta edición de “Supervivientes”. En plena polémica pidió la mano de su pareja Ana Herminia para casarse en una ceremonia, que aunque no tiene validez legal en España, ha dado mucho de que hablar en la isla de Honduras.

No tardó en llegar la reacción de su madre, Bárbara Rey, que le deseó toda la felicidad del mundo a su hijo. Sin embargo, este martes desde “Así es la Vida” se ha pronunciado la otra parte de la familia para enviar una seria advertencia al que será el marido de Ana Herminia, cuando formalicen su compromiso en España.

El padre de la joven venezolana, Ricardo Illas, conectaba con el programa para dirigirse directamente a su yerno: “Tiene que tener un poquito más de raza y mi hija se la va a inyectar. Ángel tiene que ‘esperar cartel y comprar su entrada con tiempo’. Porque nosotros tenemos mucha raza. Aquí no nos dejamos embarullar por nadie. Así que lo único que le exijo y le pido es que, de verdad, conserve su comportamiento de tío. Que sea de verdad un caballero. Porque es muy difícil que haya otra persona que pueda llenarle el espacio del corazón a él”, arrancaba.

Lejos de quedarse solo con esas palabras le ha enviado una seria advertencia que no deja lugar a la imaginación: “Que sepa que yo soy padre de una sola hija, yo soy un hombre que hace mucho ejercicio. Es mi única hija, te podrás imaginar… yo también soy un león. Aquí se me conoce y se me respeta, porque nosotros estamos sobreviviendo”, le indicaba el torero de profesión que mantiene una estrecha relación con Finito el Cordobés.

Sin embargo, no ha sido el único testimonio que se ha recogido de la familia y, tras la intervención del padre de Ana Herminia, ha llegado su prima Mayela, que no se ha cortado en comentar la impresión que le da Ángel Cristo: “Tiene cambios de temperamento que me asustan y le podrían afectar porque ella es muy vulnerable. Pero igual ella le puede dar la vuelta, que nosotros sabemos manejar a los hombres, que las venezolanas somos muy arrechas”, comenzaba diciendo para luego advertir la suerte que había tenido el hijo de la vedette al encontrarse “a una mujer maravillosa, así que se ponga las pilas. Que aprenda a valorarla y a saber lo que tiene”.

Ricardo Illas se pronuncia sobre la boda de su hija Ana Herminia Mediaset

Uno de los temas más comentados desde el mundo del corazón ha sido la ambición que caracteriza a Ana Herminia. Bárbara Rey mostró su reparo ante ella por considerarla algo “falsa”, ya que solo se mostraba cariñosa con Ángel cuando sabía que las cámaras los enfocaban. A esto también ha querido reaccionar su prima Mayela, afirmando que la fama ha sido algo que le ha encantado a Ana: “Siempre ha sido así. A todos nos encanta un momento de fama”.