Paloma Cuevas se derrite de amor por Luis Miguel tras su romántico gesto

Paloma Cuevasestá viviendo un amor adolescente al lado deLuis Miguel. Se está dejando llevar por sus sentimientos y ha decidido no poner límites y fronteras a sus sentimientos, lo que este verano le ha llevado a recorrer medio mundo a su lado, escuchando sus grandes éxitos y viendo cómo continúa siendo un ídolo de masas. Los gestos de romanticismo entre ambos nunca llegan a su final y eso que no todos logran superar el celo con el que mantienen su privacidad y suelen quedar en la más estricta intimidad. Pero la diseñadora no ha podido resistir la tentación de presumir de novio ideal ante sus seguidores. No tanto con una imagen que muestre su belleza, pues esa ya le encumbró a lo más alto junto a su portentosa voz. Lo que le lleva a alardear de la suerte que tiene al despertarse al lado del cantante es por lo especial que le hace sentir, con gestos que le hacen creerse la mujer más afortunada del mundo. Son muchas las que ahora así lo creen, pues sus maridos no son tan románticos.

Paloma Cuevas y Luis Miguel en un montaje La Razón Gtres / EFE

A través de un vídeo compartido en su cuenta personal de Instagram, Paloma Cuevas ha mostrado con detalle uno de los obsequios que le hizo el artista mexicano con motivo de su cumpleaños. Fue el mes pasado 11 de septiembre, pero hasta ahora no se había animado a subir el descomunal ramo de rosas rojas que conforman una esfera perfecta. Imposible contar cuántas habría, pero superarían fácilmente el centenar de rosas, que llenarían la estancia con su fragancia. Aunque no ha querido adjudicarle ese regalazo, lo cierto es que todos dan por hecho que tan solo él podría gastarse tanto dinero para sorprenderla y declararle su amor incondicional. Es habitual que ella evite nombrarle en todo momento y que siempre esquive toda referencia pública a él para no atraer más aún la atención mediática. Pero no deja de ser curiosos que todos los regalos que reciben llevan su agradecimiento expreso a quien tuvo el detalle, menos aquellos más impresionantes y con tintes románticos, que suelen conquistar a sus fans sin especificar si efectivamente Luis Miguel está detrás de la sorpresa como todos creen o no.

Luis Miguel ha tenido unos meses muy intensos sobre los escenarios. Después de cuatro años alejado del foco quiso volver por la puerta grande con un tour internacional que comenzó en México y le llevó a recorrer distintas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Se desconoce si ese 11 de septiembre en el que Paloma Cuevas soplaba las 52 velas de su tarta de cumpleaños, él pudo estar a su lado. La apretada agenda de su tour por tierras estadounidense muy posiblemente le impidiese estar junto a ella en tan señalada fecha, en la que la diseñadora se refugió en los suyos, especialmente en sus hijas. De ahí quizá que, ante la idea de que causaría baja irremediablemente, Luis Miguel optó por hacerse notar con un espectacular ramo de rosas rojas que ha enamorado a propios y extraños en Instagram.

Story de Paloma Cuevas Instagram

Y es que Paloma Cuevas está encantadísima con su obsequio más romántico. Le ha hecho estallar de amor nada más recibirlo en su casa y encontrarle un hueco destacado. Después de presumir de otros regalos de firmas con las que colabora y muchos otros que se guardó en la intimidad de amigos y familiares, la diseñadora mostró con orgullo cómo su chico bebe los mares por ella. Es recíproco, como así se puede intuir también a través de la canción que ha elegido para tan especial momento viral. Para acompañar a más de un centenar de rosas rojas ella no encontró mejor banda sonora que la canción de Lionel Richie y Diana Ross, ‘Endless love’. Uno de los temas más románticos y que ella eligió, nunca por mera casualidad, seleccionando la parte en la que se les escucha entonar: “Mi amor, solo tú estás en mi vida. Eres cada respiro y cada paso que doy. Quiero compartir todo mi amor contigo. Siempre serás mi amor infinito”. Dudamos que este mensaje no vaya directamente dirigido a Luis Miguel, aunque la protagonista haya optado por no nombrarle. No haría falta.