Paloma Cuevas describe a Luis Miguel como un hombre “cariñosísimo”

La semana pasada, Paloma Cuevas y Luis Miguel viajaron hasta París para acudir a la boda entre Daniel, hijo de Rosa Clará, y Anne-Marie Colling. Tras cinco años de relación, la pareja se daba el ‘sí, quiero’ en la basílica de Santa Clotilde el sábado 3 de junio y, para celebrarlo, solo un día antes celebraron una fiesta preboda en barco a orillas del Sena. A la misma, Paloma Cuevas y Luis Miguel llegaban por separado evitando en todo momento ser fotografiados juntos por la prensa.

Paloma Cuevas GTRES

También lo hacían en la iglesia al día siguiente, donde ni siquiera las cámaras pudieron captar la entrada de Luis Miguel. Sin embargo, esta misma semana se publicaban imágenes de la pareja juntos, tomadas por los paparazzis, tanto en la preboda como en el posterior enlace. Y es que a pesar del hermetismo con el que ambos pretenden llevar su relación, lo cierto es que la consolidación de su amor es un hecho. Y más cuando una de las íntimas amigas de Paloma ha hablado abiertamente de la pareja a la prensa.

Luis Miguel GTRES

En concreto, ha sido Susanna Griso quien aseguraba este mismo fin de semana a Europa Press que, a pesar de no conocer todavía en persona al cantante, Paloma solo tiene buenas palabras para su actual pareja. “Yo no he tratado a Luis Miguel, pero [Paloma] me habla maravillosamente de él, que es cariñosísimo”, explicaba la presentadora.

En cuanto a la publicación de las imágenes de los dos juntos en una conocida revista, con las que se ha especulado que era una respuesta a la polémica entrevista televisiva que concedieron hace unas semanas Enrique Ponce y Ana Soria, Susanna quiso aclarar que “Paloma Cuevas, en ningún caso, ha vendido un posado robado. Es algo que se ha dicho”. “Aprovecho para desmentirlo, he tenido la ocasión de hablar con los protagonistas y no es el caso”, sentenciaba.

Paloma Cuevas a juego con su hija. GTRES

En cuanto a cómo están llevando su romance, la periodista indicaba que Paloma lo está viviendo “maravillosamente” aunque “con mucha presión y mucha atención sobre su persona, y eso no siempre es fácil de sobrellevar porque se dicen muchas cosas que no son ciertas”.