Paola Olmedo se compara con Pedro Sánchez al condenar el irónico ataque de Terelu Campos

La fama de Paola Olmedo no sienta demasiado bien al clan Campos. Tiene cierta lógica. Lo apuntaba Terelu Campos, tras conocer que la exmujer de su sobrino, José María Almoguera, era elegida como nueva colaboradora de ‘TardeAR’. No pudo más que sorprenderle, pues siempre renegó de la popularidad: “Paola, de verdad, me siento muy contenta, porque está claro que la terapia a la que has ido ha sido fantástica. Me llama la atención que lo que te arrasa la vida, porque pertenecer a nuestra familia es difícil… y luego lleva aquí y le preguntan si está nerviosa y dice que no”.

La nuera de Carmen Borrego debutó como colaboradora del programa de Telecinco recordando lo mal que lo pasó antaño. La venta de exclusivas le hizo entrar en un juego del que salió escaldada. Lo pasó mal. Dijo hasta la saciedad que quería ser anónima, pedía respeto a la prensa a su intimidad y ahora, después de que se dejase de hablar de ella, se sienta en el medio a trabajar. De paso, añade alguna que otra pullita a su ex familia política. Claro está, éstos respondieron, haciendo valer su fichaje y perpetuando también su propia presencia. Le toca el turno a ella.

Terelu Campos TardeAR

Paola Olmedo responde a Terelu Campos cabreada

La exmujer de José María Almoguera ha regresado al que es ya su plató de televisión. El mismo que comparte con su ex y en el que le atizó con dureza Terelu Campos. Le toca responder y no tiene intención de dejarse atropellar por la experiencia del clan al que perteneció. Reconoce que “me sorprendió mucho” el ataque de la tía de su ex, porque “contra Terelu ni tengo ni quiero… nunca he tenido ningún conflicto”.

Dicho esto, Paola Olmedo deja claro que “Terelu Campos no me conoce, porque nos hemos visto tres veces y personalmente no me conoce. No sabe lo que he vivido, por lo que no puede opinar sobre lo que he vivido”. Recalca que no ha habido jamás contacto entre ellas, de ahí que no pueda comprender cómo piensa y qué sufrió. Quizá vio la televisión este tiempo y leyó sus exclusivas en el kiosco rosa. Pese a todo, la joven venezolana condena que utilizase “la ironía con personas que lo han pasado mal. Yo no lo haría”.

Cree que lo que peor lleva Terelu Campos es que “yo esté aquí”, trabajando en televisión como un miembro más del clan. Algo que Marta López considera injusto. Y es que la trayectoria de la venezolana en los medios la han presenciado todos y no hace falta mucha más explicación, pues ha tenido cientos de ocasiones de contar su versión y así lo ha hecho. Terelu habla de lo que ha visto y también de lo que ha vivido en su familia: “No es justo lo que estás diciendo Paola. Me dices que no te conocen y que no han convivido contigo, pero televisivamente se ha hablado todo. Empezando por tu ex también y diciendo que no querías saber nada de la prensa, montasteis un cristo por salir en las revistas y vender y ahora nos llama la atención que estés aquí. Es normal que Terelu irónicamente te la tire”.

Paola Olmedo se cansa de escuchar el argumento de Terelu Campos en boca del resto de colaboradores de ‘TardeAR’, quienes apoyan su planteamiento. Esto hace que la joven termine estallando y quitándole toda potestad de hablar a la tía, pues no la considera con voz ni voto al respecto: “Una cosa es que Carmen me quiera decir algo o que yo tenga que hablar algo con ella. Yo siempre lo digo, tengo toda la confianza con ella y hablo con ella, pero no lo voy a hacer aquí. Si Terelu me quiere consultar algo… pero no voy a hacer una guerra, no me molesta lo que Terelu haya hecho, pero me ha sorprendido porque no sé a qué viene esto”. Y termina excusando que “todos tenemos el derecho de cambiar de opinión, mirad al presidente Pedro Sánchez”, se compara.