María ‘La Jerezana’ corona a Carmen Borrego, pero destrona a Alejandra Rubio y Paola Olmedo

María ‘La Jerezana’ ha llegado al clan Campos en un momento convulso. Cierto es que es difícil pillar a la familia en una temporada tranquila alejada de la polémica, pero ahora están al pie del cañón todos sus miembros. La novia de José María Almoguera, desde que salieron de ‘GH Dúo’, se ha visto en varias ocasiones entre la espada y la pared, tratando de mediar en su familia política para que no rompan lazos y que sus reproches se les vayan de las manos.

Está teniendo éxito, aunque este miércoles se sienta en el plató de ‘TardeAR’ para hacer frente a más controversias. No quiere quedarse atrás de ningún escándalo y por eso afronta todos ellos en el plató en el que trabaja su novio y ayer estuvo Terelu Campos poniendo los puntos sobre las íes. Así no solo ha entrado en el clan siendo un miembro más, sino que también participa de su negociado televisivo entrando en todas las polémicas que pueda.

Paola Olmedo TardeAR

La novia de José María Almoguera entra al trapo

María ‘La Jerezana’ ha ayudado a que José María Almoguera y Carmen Borrego recuperasen la relación. Estaba rota, pero poco a poco remaron a favor de corriente para llegar a un acuerdo. Tensaron quizá demasiado el asunto y al tratar de hacer terapia familiar en directo en un plató de televisión con España como testigo, acabaron reprochándose de más. Casi rompen de nuevo, pero la nuera ayudó a que su suegra no perdiese de nuevo el cariño de su niño.

Ahora se ha venido arriba y considera que su talento como mediadora puede ser aprovechado por otros miembros del clan. Con esa intención se sienta en el programa de Telecinco, para sacar la cara por su amado. Y es que le han llovido golpes los últimos días por todos lados. Los más inesperados son los propinados por Alejandra Rubio, su prima, quien le acusa de hacer negocios con la prensa por la espalda y de tapadillo.

José María Almoguera con su hijo y María "La Jerezana" Gtres

También Paola Olmedo, la exmujer y madre de su hijo, que ahora es colaboradora de ‘TardeAR’, donde hoy ‘La Jerezana’ acude a poner orden. ¿Le molesta que trabajan juntos? Es la primera pregunta que le toca responder: “Para nada, cada uno es libre de hacer lo que quiera”. No le parece tan bien que remueva el pasado y acuse a su novio de malas artes con las exclusivas, aunque no quiere añadir más leña al fuego: “Yo de esas cosas no puedo opinar, porque yo no sé nada. Yo puedo opinar sobre mi relación actual, que estoy muy feliz y muy enamorada. Y si alguien ha hablado de esas cosas, pues nada, que saque pruebas y ya está”. Ninguno en plató se cree que lleve tan bien que los ex estén juntos trabajando, quizá porque ya ha mostrado celos antes.

La novia de José María Almoguera no quiere añadir problemas al clan, de ahí que se muestre cauta: “Yo solo sé que a día de hoy yo estoy muy feliz y que la familia de él me ha apoyado y acogido con mucho cariño. Yo estoy encantada. Lo que haya pasado en el pasado, yo…”. María lo tiene claro y sentencia que “con mi suegra y con Terelu me llevo súper bien. Con Carmen me llevo fenomenal y con Terelu también, aunque he coincidido algunas veces, menos”. A quien no conoce es a Alejandra Rubio, quien permanece ajena a su felicidad, quizá porque está entretenida lanzando pullas a su primo en los platós.