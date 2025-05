Terelu Campos sentencia con mucha ironía a Paola Olmedo

El clan Campos al completo trabaja en los platós de Telecinco. Si uno habla, a lo largo de los días y en los distintos programas se producen las respuestas. Ahora que Terelu Campos ha pasado de visita por ‘TardeAR’, han aprovechado para que responda a los últimos dardos que ha recibido. Primero los que le acusan de ser una diva y que llegan desde el pasado. También el conflicto que le mantiene separada de Belén Rodríguez. Pero por supuesto no dejaría pasar la oportunidad de valorar lo que dijo Paola Olmedo en su estreno como colaboradora.

La exmujer de José María Almoguera ha fichado por el programa de Telecinco. Aunque rechazaba los medios, ahora ha superado su reticencia. Se estrenó este lunes y lo hizo soltando nuevas pullas contra su ex familia política. 24 horas después, en el mismo ring de batalla, Terelu y su ex le responden en su justa medida.

Paola Olmedo TardeAR

Terelu Campos y su sobrino, contra Paola Olmedo

Paola Olmedo pisaba por primera vez un plató para anunciar que era la nueva colaboradora de ‘TardeAR’. Decía haberlo pasado muy mal por la presión mediática y que esto fue lo que echó por tierra la felicidad en su matrimonio con el hijo de Carmen Borrego. Las ansias de fama y el dinero de las exclusivas les separó. Ahora han superado ciertas rencillas, pero reconocía que no eran amigos. Están lejos para eso. Les une su hijo y por él tratan de llevarse bien. Sucede igual con la familia Campos, con la que dice que se habla, pero sin demasiada proximidad.

El primer en responder ha sido José María Almoguera. Dice no haber visto la entrevista en directo, pues estaba recogiendo a su hijo de la guardería y preocupado porque le duelen los dientes. A la vez, la madre cargaba contra el resto en ‘TardeAR’. Aun así, sí que le “han llegado ciertas cosas”, por lo que entra a matar: “Yo no he vendido nada ni a nadie por detrás. Yo cuando he vendido ha sido por delante. A mí no me cuesta admitir que he vendido cosas, porque es la realidad. He vendido lo que tenía que vender”. Entre eso está la exclusiva de su boda, la cual ambos firmaron y se repartieron el dinero. Lo confirma el director de ‘Lecturas’ sentado al lado del hijo de Carmen Borrego.

José María Almoguera en una imagen de archivo Gtres

“No sé por qué viene con ese pie de guerra, que yo no le voy a dar. Yo lo dejo clarísimo. Yo no voy a entrar en una guerra con la madre de mi hijo, porque no me interesa. Porque mi hijo es el principal damnificado de esto, que su madre y yo entramos en una guerra. Y es lo único que tengo que decir sobre este tema”, zanja José María Almoguera.

Le toma el relevo su tía, Terelu Campos, ansiosa de añadir algo: “Paola, yo, de verdad, me siento muy contenta, porque está claro que la terapia a la que has ido ha sido fantástica. Gracias a esta terapia esto que te había arruinado la vida, el pertenecer a nuestra familia y verte con un fotógrafo a las puertas de tu casa o tu negocio, no te dejaba vivir y te hacía la vida imposible. Estoy de verdad muy contenta y puedes estar muy contenta del especialista que has elegido para que puedas estar en un plató tranquilamente sin sufrir”, dice con ironía. Eso sí, deja claro que “me da igual que sea colaboradora. Juro por lo más sagrado que a mí me trae sin cuidado”.