José María Almoguera prefiere las carreras de motos al debut teatral de su tía Terelu

Es un apasionado de las motos, tanto que prefirió asistir a las carreras del pasado fin de semana antes que arropar, y animar, a su tía Terelu Campos en su debut teatral con "Santa Lola", en Valladolid.

José María Almoguera brilló por su ausencia en una noche tan especial para su familia. El sobrino se puso la chupa de cuero y disfrutó viendo correr en el asfalto a Marc Márquez, uno de sus ídolos, y pasándoselo bien con un grupo de amigos moteros. Hasta su propia tía, la protagonista de la jornada, justificó su ausencia. No le quedaba otra. El hijo de Carmen Borrego va por libre. No se le ve en fiestas familiares, ni tampoco visitando a su progenitora. Digan lo que digan la mamá y su vástago, su relación se esconde fuera de los platós. Es más misteriosa que mundana.

José María Almoguera Gtres

Parece que su modus vivendi se remite a su colaboración vespertina en Telecinco y los paseos con su nueva novia. Y las motos. Esto que no le falte. A la vista de las circunstancias, José tampoco demuestra un especial cariño hacia su prima Alejandra, se toleran pero no comparten vivencias. Sus vidas no se cruzan en lo personal, cada uno va a lo suyo.

Eso sí, la misma Terelu ha querido dejar claro que su hija y su sobrino se llevan bien. No desea crear nuevos conflictos familiares. Ya ha tenido bastantes, y le fue imposible esquivarlos por mucho que lo intentara.

Ya solo falta que Mediaset contrate a la hija y el marido de Carmen Borrego para que el pack Campos sea completo. A saber, Terelu, Carmen, Alejandra y José María están en plantilla. Queda por ver si algún día se sentarán también en algún estudio de Telecinco Carmencita y José Carlos. Dudamos que la primera lo haga, porque le va muy bien en su carrera de abogada. Pero el esposo tiene mucho tiempo libre (nadie sabe si trabaja en algo o no) y le vendría muy bien una colaboración para ayudar en la economía familiar.