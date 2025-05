Terelu Campos: abuela primeriza y actriz revelación, el renacer de la periodista

En los últimos meses la vida de Terelu Campos ha dado un giro radical. En lo personal se ha convertido en abuela primeriza, y en lo profesional vive momentos felices tras su debut en teatro y su vuelta por todo lo alto a Mediaset.

El estreno de la obra «Santa Lola» hace unos días en el teatro Zorrilla de Valladolid nos descubrió a una Terelu actriz que tiene maneras y recursos suficientes como para triunfar en esta faceta ligada a los escenarios. Es divertida, se come al personaje, no se amilana lo más mínimo de cara al público, de casta materna le viene esa seguridad, y le esperan otras noches de éxitos en distintas ciudades españolas. A su lado, Lara Dibildos, que de esto sabe mucho, productora de la obra y casi una hermana. Las dos congenian a la perfección, la empatía es absoluta, un tándem perfecto.

Terelu Campos en el estreno de 'Santa Lola' en Valladolid. Gtres

Las críticas están siendo muy positivas, nadie censura, ni cuestiona, el que la presentadora colaboradora de televisión haya incursionado en un mundo ajeno a ella. Simplemente se la juzga por su buen hacer en un campo que le abre las puertas de par en par.

El único borrón el día del estreno, al que asistieron casi todos sus familiares más íntimos, fue la ausencia de su sobrino, José María Almoguera, que prefirió estar en Jerez viendo las carreras de motos, antes que apoyar a su tía en Valladolid. Dicen que a su mediática tía no le gusta el cariz que está tomando el enfrentamiento entre su hija Alejandra Rubio y su sobrino, aunque intenta apagar fuegos familiares diciendo que la armonía entre ambos es absoluta. Se ve que no ha presenciado sus desafueros televisivos. Pero es feliz, porque haberse convertido en abuela primeriza le colma totalmente. Está volcada en su nieto, quiere ser una abuela participativa, entregada a la criatura. Incluso, el nacimiento del bebé le ha acercado en cierto modo a su consuegra, Mar Flores, con la que nunca tuvo la menor sintonía. Algo que sí demuestra con Carlo Costanzia, pareja de Alejandra y padre del recién nacido, con el que le hemos visto compartir momentos de emoción la pasada Semana Santa en la capital malagueña. La religiosidad que le faltaba al italiano se transforma, gracias a Terelu y Alejandra, en una devoción cristiana.

Málaga es también el escenario en el que se dedicará una calle a la fallecida matriarca, María Teresa Campos, sus hijas ya saben dónde estará ubicada, aunque hubieran preferido que, en lugar de las afueras, estuviera en el centro de la ciudad a la que la comunicadora tanto amaba. Este año, la inauguración de la vía será un hecho, un motivo de alegría y celebración familiar.

En el plano profesional, Terelu ha vuelto a su casa de casi siempre, Mediaset, abandonando TVE para emprender una exitosa carrera en Telecinco. Lo hizo como colaboradora de «De viernes», y ahora la veremos también en «TardeAR», donde coincidirá con su hija y su sobrino. También se rumorea que podrían darle un programa como presentadora después del verano, y algo que parece menos factible, sustituir a Emma García al frente de «Fiesta», en septiembre. Aquí, se sentiría en su espacio más valorado y se encontraría con Kike Calleja, con el que estuvo relacionada sentimentalmente y que hoy es uno de sus mejores amigos.

Enfrentada a «Bigote» Arrocet

A pesar de todo lo bueno que le está trayendo la vida, encontramos algún «pero» que se sale de lo positivo. Hablamos del enfrentamiento con Edmundo «Bigote» Arrocet, el que fuera novio de su madre durante casi seis años, y que hoy reclama a las hermanas Campos una presunta deuda de más de treinta mil euros, que, según asegura él, prestó a su Teresita, como la llamaba, y nunca se saldó. Si la situación no mejora entre ambas partes, es posible que en el futuro el asunto llegue a los tribunales, porque el humorista ya ha dicho que tiene pruebas que demuestran la deuda. El arranque de otro culebrón que Terelu manejará con soltura con su nueva posición televisiva. Terelu y Carmen jamás perdonarán a «Bigote» que abandonara a su madre por medio de un simple mensaje al teléfono móvil. El entendimiento es imposible. Viven en mundos distintos y distantes.

Otro «pero», nos conduce al terreno amoroso, en el que Terelu no ha tenido suerte en los últimos años. Ni se la conoce pareja sentimental desde que rompió con José Valenciano, ex boxeador y empresario de gimnasio, aunque ciertos rumores apuntan a que el pasado año tuvo un «tonteo» con el periodista Juan Luis Galiacho. Ella calla y no otorga, mientras que él desvela que quedaron en varias ocasiones, congeniaban muy bien pero vivían en mundo muy diferente en el plano personal. Nada más que una buena amistad, que suma a esta Terelu renacida.