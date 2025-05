Paola Olmedo se estrena en un plató: nueva cara, nuevos reproches, pero viejas guerras

Paola Olmedo es una mujer renovada. No solo por fuera, después de haberse sometido a una cirugía radical que le ha cambiado por completo su rostro. De eso ha presumido ya en platós de televisión y en portadas de revistas. Pero de lo que aún no ha hablado es de su nuevo amor. Este fin de semana se le ha relacionado con Mario Artiaga, quien fuese concursante de ‘Gran Hermano’ y rostro habitual de Telecinco. Estarían iniciando un romance y sobre esto y otros asuntos ha hablado este lunes en ‘TardeAR’.

La exmujer de José María Almoguera también ha querido rehacer su vida. Y también ha buscado entre los ex concursantes del reality estrella de Telecinco. Mientras que el hijo de Carmen Borrego está con María ‘La Jerezana’, sumando hitos y alegrías, su ex habría caído rendida en los brazos de otro participante. Con este panorama, se sienta en el programa de las tardes “dispuesta a dar la cara. Su nueva cara. Pero lo más importante, a contestar por primera vez a todos y todos”, presentan a la invitada estrella.

Paola Olmedo da la cara frente a la fama

Aunque siempre ha mantenido su deseo expreso de alejarse de los medios, nunca termina se irse. Ahora, por primera vez se sienta en un plató dispuesta a añadir leña al fuego, con la excusa de defenderse de las controversias que le rodean. Estas que ahora le tocan un poco de refilón y no tanto de lleno como etapas anteriores, como cuando criticó a las Campos, cuando se enfrentó a su suegra, cuando rompió su matrimonio o cuando se operó el rostro.

Jose María Almoguera y Paola Olmedo en una imagen de archivo GTRES

“Es que esto es muy diferente a lo que había hace unos años atrás”, se excusa al ser preguntada por su cambio de opinión, haciendo alusión a la agresividad de ‘Sálvame’. “Trabajo de cara al público, pero no es igual cuando están encima tuyo, te están juzgando y crees que si evitas contestar se acaba”. No es así y por eso vuelve, aunque diga que “la intimidad para mí no está pagado, pero hoy día intimidad ya no puedo tener. Es indiferente si hago o dejo de hacer una cosa”, se queja de la popularidad que arrastra y que ahora le lleva a primera línea otra vez.

Dice que no sabía quién era José María Almoguera cuando le conoció y mucho menos su familia. Eran felices cuando eran anónimos, pero después les sedujo la idea de vender exclusivas y esto les pasó factura. Aquí comenzaron sus problemas conyugales, también con el clan Campos y los medios. Tenía que estallar y estalló. Ahora que ha pasado el temporal Paola Olmedo sentencia que no es amiga de su ex, están en proceso, pero dice que las cosas van bien: “No es tan mala, si nos tenemos que escribir y hablar es normal todo. Siempre refiriéndonos al niño. No hay nada nuestro que tengamos que discutir”.