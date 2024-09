Paola Olmedo reacciona a la entrevista de su ex José María Almoguera

El hijo mayor de Carmen Borrego, José María Almoguera, concedió ayer su primera entrevista en televisión para tratar de aclarar la compleja y tensa relación con su madre. Fue muy tajante en sus declaraciones: "Ahora mismo no hay posibilidad de reconciliación con mi madre". Señaló también que la raíz del conflicto con ella estaría en la actitud de la tertuliana: "Echo de menos a mi madre de cuando yo tenía veinte años, 24, 26... a esta última madre que he tenido no la puedo echar de menos, porque no han sido cosas buenas", confesó.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego De viernes

El nieto de María Teresa Campos, que hasta hace poco pedía a los reporteros de calle que le respetaran con el argumento de que él nunca había vendido exclusivas, ahora se prodiga en revistas y platós.Su intervención en el programa "¡De Viernes!" ha provocado varias reacciones en el entorno familiar y una de ellas ha sido, como era de esperar, la de su exmujer, Paola Olmedo, que, sin necesidad de estar presente, se convirtió durante varios minutos en el vértice de un triángulo que completarían Borrego y Almoguera.

Carmen Borrego desvela el comentario que hizo Paola Olmedo antes de irse a 'Supervivientes' Europa Press

El joven habló de la exclusiva de la separación y explicó que fue Olmedo quien le influyó para vender el anuncio de su ruptura. "Esto se va a hacer, contigo o sin ti", le dijo, según expresó en televisión. También Carmen desveló que Paola comentó en su casa, antes de marcharse a "Supervivientes'", que quien debería participar era su hijo "para ganar dinero y comprarse una casa..." El comentario sorprendió a los colaboradores del programa.

Por alusiones, era lógico que Paola respondiese o contraatacase. Abrumada por la nube de reporteros esperándola en el portal de su casa, ha contestado amablemente esta mañana dejando claro que la situación le incomoda. "A nadie le gusta que hablen de uno en la televisión". Sin embargo, prefiere guardar silencio y alejarse de una polémica que atañe a madre e hijo. Por otra parte, no ha podido opinar demasiado porque, según dice, no vio la entrevista del padre de su hijo por "falta de tiempo".