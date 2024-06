Paquito Arévalo reacciona al tema que Malena Gracia dedica a su padre: "Esa mujer me da asco"

La salida al mercado musical de "El hombre que me hacía reír", la canción que Malena Gracia le dedica al fallecido Paco Arévalo, ha indignado a la familia del recordado humorista, que califican a la artista de "oportunista". Hablamos con Paquito, hijo de Arévalo, quien, muy molesto, nos dice que "me da asco esa mujer, no quiero saber lo más mínimo de ella, porque se portó muy mal con mi padre…".

- ¿Y qué opina de la canción?

- Paso de esa mujer y de la canción, es que no la pienso escuchar. Estamos hablando de una oportunista que intenta lucrarse del fallecimiento de mi padre. Y no se lo voy a permitir. Es vergonzoso…

- Es que habla de lo mucho que le quiso, pero no del daño que le hizo.

- Pero si el uno de enero, dos días antes de la muerte de mi padre, esa mujer le estaba poniendo verde públicamente, llamándole machista, retrógrado, diciendo que fue el error más grande de su vida… Y ahora me cuenta que le pone por las nubes. Que incongruencia. Es incomprensible.

Paquito se congratula de que "gracias a Dios, mi familia está muy unida. Vivo en Valencia con mi hermana y mi hija, y soy muy feliz, mi hija pasa una temporada en mi casa y trabaja en esta ciudad".

Paco Arévalo junto a sus hijos Francisco y Nuria Gtres

- ¿Ha mejorado su hermana de sus achaques?

- Afortunadamente, todos estamos bien de salud. Ya sabes que la cuido con todo mi cariño. Siempre digo que nuestra unión es envidiable.

- ¿Cómo se gana usted la vida?

- Trabajando los fines de semana en el mundo de la hostelería.