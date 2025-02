El pasado político de Ismael Beiro, investigado por estafa

Hace apenas dos años, el exconcursante que batió récords de audiencia en la primera edición del reality "Gran Hermano" impulsaba su candidatura a la alcaldía de Cádiz por AndalucíaXSí con el anhelo de "cambiar mi vida y la de las personas más cercanas a mí: aspirar a ser alcalde de la ciudad donde nací". El gaditano se postulaba como el candidato perfecto para transformar su ciudad con un vídeo que publicaba en su perfil oficial de Instagram.

El ganador de 'Gran Hermano' Ismael Beiro con su amigo, el finalista Iván Armesto Telecinco

En la actualidad, Ismael Beiro, de 50 años, hace frente a la acusación de su mejor amiga, Alicia Rodríguez, que le reclama 100.000 euros. La querella contra él ha sido admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, pero él proclama su inocencia: "Nada se ajusta a la realidad". El empresario ha enviado un comunicado para defender su inocencia: "En los últimos días, mi nombre ha sido injustamente vinculado a acusaciones que no sólo son falsas, sino que atentan contra mi mayor patrimonio: mi honor. Nada de lo que se ha publicado se ajusta a la realidad".

En texto, Beiro lamenta que se ha construido un relato sin fundamento. "Sin contrastar los hechos y sin respetar la verdad, dañando mi reputación de manera irresponsable. Después de más de 20 años de trayectoria pública, siempre he actuado con honestidad, transparencia y de cara a la gente. He mirado a los ojos a España desde el primer día y lo seguiré haciendo con la misma sinceridad y compromiso". Señala, además, el impacto personal que está provocando sentirse señalado. "Me duele profundamente que algunos intenten ensuciar mi imagen con informaciones sesgadas y malintencionadas, y más aún, que haya medios que las amplifiquen sin rigor ni contraste. No todo vale. No se puede jugar con la reputación de una persona sin pruebas, sin escuchar todas las versiones y sin respeto por la presunción de inocencia".

Continúa su comunicado confiando "plenamente en la Justicia para esclarecer cualquier duda que alguien intente sembrar sobre mí. Por ello, ya se han emprendido acciones judiciales contra quienes me difaman y contra quienes difunden la difamación sin verificar la verdad. Estas acciones son de naturaleza civil y, tratándose de mi mayor patrimonio, mi honor, también de naturaleza penal". Y concluye: "Mi honor no está en venta, pero sí creo que hay un precio que tendrán que pagar quienes han intentado destruirlo".

Ismael Beiro, que ganó la primera edición de Gran Hermano, entra ahora en la política Samuel de Román

Con motivo de su candidatura política, LA RAZÓN se acercó a él en una entrevista en la que confesó que no tenía más mancha capital que la gula: “Cuando me siento a la mesa, debería graparme la boca y atarme las manos a la espalda". Decía que estaba a un par de bocadillos de Gérard Depardieu.

Es el mayor de tres hermanos y padre de dos hijos. Se crio en el Loreto, un barrio humilde ligado a la aeronáutica que tiene como patrona a la Virgen de Loreto. Después de ganar Gran Hermano, un accidente de moto le dejó dos meses en coma y dos años en rehabilitación. Nos confió que sus mejores bazas para ganar en las urnas eran el barrio, la calle, la cercanía y la sensibilidad con la gente. "Cualquier situación que se me pueda presentar la he vivido, bien en primera persona o la he tenido cerca. Llevo la realidad gaditana en mi ADN". Se presentó bajo las siglas AxSí, una coalición que aglutinaba políticos locales, movimientos sociales y gaditanos de diferentes ámbitos. No cumplió su sueño y las circunstancias que le colocan de nuevo en la actualidad son bien distintas.