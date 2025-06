Patricia Montero, preocupada por el accidente de Álex Adrover en "Supervivientes": "Estoy un poco asustada"

Patricia Montero ha mostrado su preocupación tras el accidente que sufrió su marido, Álex Adrover, en el último programa de Supervivientes: Conexión Honduras. El actor mallorquín tuvo que ser atendido de urgencia por el equipo médico del reality después de una caída durante una de las pruebas físicas. La tensión fue inmediata tanto entre sus compañeros como en plató, y especialmente entre quienes siguen su aventura desde fuera.

"Estoy un poco asustada", confesaba la actriz en un directo en redes sociales poco después del incidente. “Me estáis mandando mucho amor. Estoy bien, pero impactada”.

El parte médico oficial, comunicado por Sandra Barneda, confirmaba que Álex sufrió una luxación en la rótula derecha. Fue atendido de inmediato en el agua y trasladado en camilla. La lesión ha sido reducida, pero su continuidad en el programa dependerá de una nueva valoración por parte de los traumatólogos.

Montero, que hace solo unos días viajó a Honduras para reencontrarse con su marido, ha utilizado sus redes sociales para compartir su estado de ánimo y enviarle un mensaje de fuerza. “Lo que daría ahora por abrazarte, mi amor. Te mando mi energía, mi alma, te amo. Hoy soñaré con tu recuperación”, escribió junto a una imagen de Álex en camilla.

La actriz también aprovechó ese momento para agradecer el cariño de sus seguidores. "Tengo las redes desbordadas. Gracias por tanto amor. De verdad". En otro post, visiblemente emocionada, hablaba con ternura de su pareja: "Alguien en la isla dijo que Álex parece demasiado perfecto. Pues sí, es posible. No me gusta esa palabra, pero es que es así. Guapo, educado, divertido, generoso... Existen personas así. No es bienquedismo. Es que todavía nos sorprende que nos traten bien".

Mientras el reality entra en su recta final y el futuro de Álex en el concurso queda en el aire, Patricia mantiene la calma desde casa, rodeada del apoyo de sus seguidores, y volcada en enviar toda su fuerza al hombre con quien comparte mucho más que una historia de amor mediática.