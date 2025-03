‘Supervivientes’: La romántica carta de despedida de Patricia Montero a Álex Adrover

Este jueves 6 de marzo los concursantes de ‘Supervivientes 2025’ saltarán desde el helicóptero para dar comienzo a la experiencia más duras de sus vidas. Al menos esa es la premisa con la que acuden al reality más extremo de la televisión patria, aunque siempre hay quien da más de sí en el hotel que en la isla. Pero los náufragos vip ya han puesto rumbo a Honduras, tras despedirse de sus seres queridos y recibir consejos para triunfar en el programa. Pero no todos se conforman con decirse todo lo que se quieren y desear suerte en la intimidad, sino que también se comienzan a movilizar al público para despertar en ellos profundos sentimientos de apego. Así lo ha hecho Patricia Montero para despedirse de su marido, Álex Adrover, actor que desea salir de su zona de confort en los sets de rodaje para probar suerte en los realities.

La actriz está deseando ver a su marido en acción dándolo todo, sorteando las primeras dificultades y retos propuestos por el programa, mientras salva los difíciles obstáculos. No solo se enfrenta al hambre, los bichos o a dormir en la intemperie, sino también al hecho de convivir con personas con caracteres muy fuertes, como Terelu Campos, Makoke, Pelayo Díaz, entre muchos otros. La convivencia es a veces la prueba más complicada de sobrellevar. Sobre esto habrá sido alertado ya el actor por su mujer, aunque ella siente que se ha dejado muchas cosas en el tintero. Es por eso que la actriz ha querido despedirse una vez más a través de su cuenta de Instagram, con sus fieles seguidores de testigo.

“No nos gustan las despedidas, pero necesito escribirte esto, porque la emoción no nos dejó hablar mucho. La primera vez en 16 años que nos separamos más de una semana y es difícil, mucho. Pero también sé que quizá es ahora porque estamos preparados. Porque dar este paso no es alejarnos, sino seguir creciendo, eso que tanto nos gusta”, escribe Patricia Montero como inicio de una carta que ha cosechado una gran interacción entre sus seguidores. Y es que sus palabras han sido muy aplaudidas, especialmente por suponer un ejemplo de amor sano y de respeto mutuo por la búsqueda de los propios sueños, con el apoyo del ser querido: “Tal y como siempre defendemos, el amor verdadero no ata, no limita, sino que impulsa, que deja ser, sentir y volar. Y esto es un salto hacia la libertad de ser, de experimentar, de vivir con mayúsculas”.

Patricia Montero anima a Álex Adrover a dejarse la piel en ‘Supervivientes’ y a reconectar con su niño interior, quien seguramente le hará disfrutar más si cabe de esta oportunidad: “Queremos que te entregues a esta aventura con la misma pasión y entrega con la que vives cada cosa. Que conectes con ese niño que soñó con desafíos como este, que juegues, que aprendas, que te superes y que, por encima de todo, te lo pases bien. Te vamos a seguir, te vamos a apoyar. Pero quiero que te pierdas en esta experiencia mi amor, que te olvides del tiempo, que te dejes llevar. Que vuelvas, sí, pero que vuelvas tarde y lleno de vida. Te esperamos con los brazos abiertos. Pero, mientras tanto, ¡vuela! Te amamos con locura y desde ya estamos tremendamente orgullosas de ti. ¡A por ello mi vida!”, le dedicaba con ilusión la actriz, que desea que su marido disfrute la experiencia al máximo con la tranquilidad de que en España todo está bien y tan solo debe pensar en su reto propuesto.