Patricia Pardo lanza una reflexión sobre Taylor Swift: “Es producto del marketing”

No se puede negar el gran éxito que ha tenidoTaylor Swift en su primer concierto en Madrid. Este jueves tendrá lugar su segundo y último en la capital por su gira “The Eras Tour”. Expectantes por el gran show que tendrá lugar en pocas horas, no han faltado aquellas personas vips que han reservado su espacio a la estrella internacional. Desde Blake Lively a Ryan Gosling, amigos íntimos de Taylor Swift, o algunos de los famosos patrios que se volcaban en redes sociales para apoyar su llegada y su primera actuación.

Este jueves, en plena excitación por la que será el segundo concierto de la cantante desde hace más de 13 años, Patricia Prado ha enviado una profunda reflexión desde “Vamos a Ver”. La presentadora, que antes no terminaba de entender el éxito de la cantante, ha querido salir de su error: “Yo no entendía tanto éxito y esta semana he comprendido un poco más porque a la gente le gusta tanto esta chica y a mi me gustaría que mis hijas fuesen fans de Taylor Swift. Me parece que es una artistaza de los pies a la cabeza, compone, toca instrumentos y, además, creo que tiene un mensaje feminista que está muy bien arraigado y que ella sabe explotar muy bien”, ha expuesto. Sin embargo, su mensaje no quedaba ahí y, conservando un poco de su pensamiento anterior, ha querido dibujar el tipo de contenido que es: “Es verdad que es producto del marketing. He entendido lo de las eras y es que tú puedes pertenecer a una o a otra según la etapa de tu vida que estés viviendo. Está muy bien el mensaje de empoderamiento femenino, es muy bueno para las niñas. A mi como madre sí que me gustaría que a mis hijas les gustara Taylor”.

Taylor Swift reúne a políticos, actores estadounidenses y cantantes en su primera noche en el Bernabéu: "Es un fenómeno" Europa Press

No ha sido la única que se había pronunciado sobre ella. En “La Mirada Crítica” Yolanda Díaz ha explicado cómo fue su experiencia en el concierto que tenía lugar hace escasas horas: “Mi hija es swiftie total y fue espectacular. Salgo más swiftie de lo que entré y todo el público se sabía sus canciones. Es un fenómeno y un concierto que merece la pena”.

El fenómeno “swiftie” se ha convertido en un movimiento de masas capaz de batir todos los récords. A cada país que va este se beneficia económicamente de los seguidores de la cantante que van a verla. Tanto el sector hostelero como el de transporte han visto incrementados notablemente sus ingresos.