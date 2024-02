Patricia Pérez y Lester Duque, muy asustados por la última complicación en su embarazo

Llega el gran momento para Patricia Pérez y Lester Duque que esperan ansiosos la llegada de su pequeño Río. Sin embargo, la última recta del embarazo ha sido muy complicada para la pareja de influencer que se ha tenido que enfrentar a un varapalo que ha terminado por sacarle las lágrimas a la exconcursante de “La última tentación”.

A principios de enero la pareja ya mostraba su preocupación debido a que su hijo aún no estaba colocado para el parto. Ahora, tras intentarlo por todos los medios, los médicos han tomado la decisión de programar una cesárea para facilitar el momento de dar a luz al pequeño. Se trata de un duro revés para Patricia Pérez que quería tener un parto natural. Los nuevos datos han preocupado a la pareja que han llegado a mostrar su miedo a nuevas complicaciones.

Ha sido en su canal de mtmad donde han compartido la noticia y la influencer, que ya se está preparando para trasladarse a una localidad más cercana al hospital, no ha podido contener su emoción: “Te empiezas a comer la cabeza por cómo será todo... no me imagino cómo será ese momento. Soñaba con un parto natural, me hacía ilusión vivir cómo sería eso, pero la naturaleza es sabia y, por algún motivo, Río está sentado, por lo que va a ser, al 99,9%, una cesárea programada. Ya tenemos fecha de parto pero no la vamos a decir, me parece algo muy privado, y hasta que las cosas no están, no se dicen”.

La pareja cuenta los minutos para dar la bienvenida a la familia a Río y están muy pendientes de seguir compartiendo actualizaciones mediante sus redes sociales. Por el momento la futura mamá se ha trasladado a Gran Canaria en solitario, ya que Lester continúa con la reforma de su actual casa para dejarlo todo preparado para su regreso. “Ya tenemos fecha de parto”, comenzaba diciendo la influencer sensiblemente emocionada por lo poco que queda para ampliar la familia, un momento muy especial después de que en 2021 sufriera un aborto gemelar que supuso el peor momento para la pareja.