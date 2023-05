La petición de Mediaset a Ana Rosa Quintana como nueva presentadora de las tardes de Telecinco

La cancelación de 'Sálvame' ya es una realidad. Esta mañana la cadena anunciaba en sus redes sociales que Ana Rosa Quintana sería la encargada de conducir el nuevo espacio de las tardes de Mediaset a partir de septiembre. Hace tan solo unos minutos, 'La fábrica de la Tele' lanzaba un comunicado oficial de despedida. El próximo 16 de junio será el último día de emisión del programa después de más de 14 años liderando su franja horaria. La cadena, desde la salida de Paolo Vasile, ha comenzado a hacer grandes cambios con el fin de dar un lavado de imagen y, con esta decisión, arranca una nueva etapa.

Ana Rosa Quintanaha sido la elegida por la cadena para reemplazar a Jorge Javier Vázquez junto a su productora 'Unicorn'. La misma periodista, a escasos minutos de acabar su programa hoy, se pronunciaba sobre esto. "A partir de septiembre haré mudanza a las tardes, pero no os hagáis ilusiones porque no dejaré la mañana. Por lo menos hasta las elecciones estaré en la mesa política. Dios reparta suerte", expresaba sobre esta nueva etapa después de ser la líder de las mañanas desde que comenzó en la cadena, hace más de 19 años. "Me lo ha pedido la cadena y cuando mi cadena me pide algo, es justo devolver un poco de lo que me han dado", ha desvelado la presentadora. Esta decisión ha sido un favor personal que le ha pedido la cadena a la periodista y Ana Rosa no ha podido negarse a esta nueva oportunidad laboral.

Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega UAT GTRES

En septiembre, cuando comience el nuevo programa de Ana Rosa, la periodista se enfrentará a Sonsoles Ónega en audiencia. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' abandonó Telecinco de la noche a la mañana, algo que pilló a todos sus compañeros desprevenidos, incluida a Ana Rosa, que fue la encargada de apostar por la expresentadora de 'Ya es mediodía' y darle un programa en Mediaset. La huida de Sonsoles Ónega a la competencia se produjo de la noche a la mañana y justo cuando Ana Rosa se recuperaba de un cáncer de mama. Después de tantos años de amistad, ahora se enfrentarán en audiencias.