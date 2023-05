La sorprendente propuesta laboral de Pablo Iglesias a Jorge Javier Vázquez

Ayer por la tarde estallaba la bomba. 'El Mundo' publicaba en exclusiva que 'Sálvame' llegaba a su fin el próximo 16 de junio después de 14 años de emisión. La cadena, después de la salida de Paolo Vasile, está intentando dar lavar su imagen y ha decidido cancelar el espacio, cediendo ese lugar a Ana Rosa Quintana, líder indiscutible de la franja de las mañanas de Mediaset. Sin lugar a dudas, el final de 'Sálvame' ha pillado a toda la opinión pública desprevenida, incluso a los propios trabajadores del programa, que se enteraron por la publicación del anterior medio citado.

Muchas incógnitas surgen sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez y de los colaboradores más polémicos de la parrilla televisiva. Y Pablo Iglesias no ha querido desaprovechar esta oportunidad para ofrecerle trabajo al presentador de 'Sálvame'. El expresidente del Gobierno le ha propuesto, a través de su cuenta de Twitter, ser presentador de 'Canal Red', canal que encabeza. "Muy pronto en Canal Red. 'Rojos y Maricones' presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano...", escribía el marido de Irene Montero con una fotografía de ellos dos. Abajo, el político añadía un enlace para colaborar económicamente a 'Canal Red' para poder pagar al catalán si, finalmente, aceptaba el puesto.

Tras este mensaje, 'Canal Red' retuiteaba la oferta de trabajo y añadía: "Tenemos un par de huecos más en la parrilla... podíamos montar 'Rojos y Maricones', 'Salsa Roja' y 'Facha Deluxe'". La propuesta no ha dejado indiferentes a los cibernautas y el tweet de Pablo Iglesias acumula más de 9.000 'me gustas'. De momento, Jorge Javier Vázquez no se ha pronunciado sobre el asunto y no ha contestado al expresidente del Gobierno.

Cabe recordar que esta semana, Jorge Javier Vázquez concedió una de sus entrevistas más personales en las que habló sobre su contrato con Mediaset. "Yo tengo contrato y me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está...También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?", desveló sobre su futuro a Carlos Amor en 'La Matemática del Espejo' de La 2.