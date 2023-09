Pilar Eyre: "Felipe VI es el Rey tranquilo"

Pilar Eyre (Barcelona, 1951) confiesa que su profesión le ha dejado sin ocio. Tras varios días de promoción de su última novela, este jueves sí le han dado las doce en el concierto de Joaquín Sabina. Precisamente, es en un pueblo con mar donde arranca «De amor y de guerra». En ella, la escritora, con más de 20 obras en el mercado, se inspira en la memoria histórica del abuelo de un amigo, exiliado a Francia tras estallar la Guerra Civil Española, para tejer una historia llena de pasiones y venganzas. Mientras repobla las librerías, en la revista «Lecturas», twitter o en su canal de youtube, la catalana nos sigue poniendo al día sobre las celebridades nacionales, desde la Familia Real a Julio Iglesias. Ella dice que dar exclusivas le rejuvenece. Vamos a ello. Igual le restamos diecinueve días y 500 noches...

«De amor y de guerra» recuerda a esa generación destruida por la Guerra Civil y lo mucho que penalizó a las mujeres. ¿Es una historia con moraleja?

Eso del «mensaje» se lo dejo a los telegrafistas, como decía Nabokov. Prefiero la definición de Sthendal, mi novela es un espejo que se pasea a lo largo del camino, reflejando las vidas de mis personajes ¡y que luego cada uno extraiga sus conclusiones! Y si gracias a «De amor y de guerra» un solo lector se da cuenta del papel que jugaron las mujeres en la guerra y el exilio, me daré por satisfecha.

En sus novelas siempre sale un rey, un gallego y un perro. Entiendo que va buscando nobleza...

Jajaja. Me doy cuenta a final del libro que sin querer he sacado las tres cosas. El perro, porque no concibo la vida sin ellos, algún gallego, porque mi padre era gallego y están muy presentes en mi entorno –al acabar las comidas familiares, seguimos cantando La Rianxeira–, y el rey porque alguno de mis personajes siempre es de origen noble.

Precisamente, el Rey Don Juan Carlos ha vuelto a las regatas en Sanxenxo. ¿Se atreve a aventurar cuándo lo hará sin billete de vuelta a Abu Dabi?

Desde el mismo momento en que se fue, pienso que no va a volver a España. De visita sí, definitivamente, nunca.

En su canal de youtube, «El aire de Pilar Eyre», confesaba estos días que cree que la Reina Letizia pasará a la historia por su feminismo. ¿Y a Felipe VI, con qué cualidad le retratarán las hemerotecas?

Felipe, el rey tranquilo. Se necesita mucho aplomo y serenidad para convivir en paz con un torbellino como Letizia.

También desvela en su canal que Salvador Dalí tenía especial admiración por Carmen Martínez- Bordiú. ¿Algo que añadir de esta amistad tan surrealista?

Dalí estaba «enamorado» de Carmen y tenía una pared de su estudio llena de sus fotografías. Hasta que ella fue a visitarlo para posar para el retrato que quería hacerle su marido como regalo de bodas ¡y estaba esperando un hijo! A Dalí le repugnaban las mujeres embarazadas. Carmen luego dijo que había sido una visita horrible porque el pintor no hacía más que hablarle de la maldad de los niños.

Pilar Eyre: Las grandes perdedoras de la Guerra Civil fueron las mujeres Quique García EFE

En «Cuando éramos ayer», uno de sus libros más celebrados, relata la historia de una familia de la burguesía catalana repleta de secretos. Dicen que usted vale más por lo que no cuenta...

Hay muchas cosas de las que no sé nada, pero de lo poquito que sé, sé mucho. Y sí, es cierto que he contado la punta del iceberg.

Reconoce que Julio Iglesias fue su amor platónico y pasó con él 48 horas que jamás desvelará al completo. Una cosa al menos, ¿es un truhán o un señor?

Julio Iglesias es una de las personas con más categoría y más elegantes que he conocido, además de resultarme tremendamente atractivo y carismático. Estuvimos unos días juntos en Ibiza e hicimos de todo, menos el amor.

Isabel Preysler es uno de su personajes más recurrentes. ¿La biografía de su hija Tamara va a llegar a empatar con la de la matriarca?

Tamara Falcó me aburre mucho.

¿Cuál fue la última vez que, al hablar de un famoso, se ha dicho a sí misma: «Pilar, ¿por qué no te callas?».

Me duele hacer daño y cuando lo he hecho me he arrepentido y he pedido perdón.

¿Cómo sobrevive a las redes, de las que es tan asidua?

Me encantan las redes, tengo amigos en las cuatro que frecuento, me acompañan, me hacen reír, me enseñan mucho.

Fue finalista del Premio Planeta con «Mi color favorito es verte», donde habla del amor en la madurez. Además de su hijo Ferrán y de su perro Brody, ¿algo que desvelar?

Pues no, pero no vivo sola. Vivo con Brody y con todos los personajes que pueblan mis libros.

¿Alain Delon, Anthony Perkins o Helmut Berguer?

Delon. Además de ser el hombre más guapo que he conocido, lo respeto porque ha dedicado los últimos años de su vida al cuidado y la defensa de los animales.