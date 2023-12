Pilar Rubio sorprende con sus declaraciones sobre su futuro familiar

El último mes de noviembre ha sido especialmente duro para Pilar Rubio y Sergio Ramos que han tenido que volver a hacer frente a los rumores de una supuesta crisis en su matrimonio. Y es que, aunque empezaran la semana compartiendo una bonita estampa en redes sociales en la que montaban en familia el árbol de navidad, las palabras que apuntan a una ruptura no se han callado por completo.

Aunque la pareja decidió en un primer momento hacer oídos sordos a todo lo que se decía sobre ellos, Pilar Rubio ha terminado por zanjar los rumores que giran en torno a su persona y no solo los que indicaban una posible crisis con Sergio Ramos. Este martes 19 de diciembre ha tenido lugar la presentación del nuevo programa de Televisión Española, ‘Make Up Starts’, donde la presentadora se ha enfrentado a los medios para responder de una vez por todas a los rumores que han atacado a su familia desde el mes de noviembre.

Pilar Rubio y Paco Clavel en el photocall de RTVE Gtres

“Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así”, comenzaba diciendo en la gala cansada del recurrente tema que la lleva persiguiendo desde mediados de noviembre. “Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo y menos con tantos programas de estar desmintiendo”.

Ha querido seguir insistiendo para dejar muy claro que la familia estaba unida y pasaría unas grandes Navidades todos juntos a pesar de lo que se pueda especular desde algunos medios de comunicación: “Es verdad que es un poco triste que confundáis a la gente a veces con declaraciones que no tienen mucha base. Pero os agradezco el interés y de verdad no os preocupéis, estamos muy bien, nos queremos mucho, somos muy felices, no estoy embarazada, no tenemos crisis. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas”, espeta a los periodistas con cierto tono de humor.

Este tema no es el único que se ha exagerado de cara al debate social. Desde hace un tiempo se lleva comentando la existencia de una mala relación entre Pilar Rubio y su familia política, a lo que responde: “Dicen tantas tonterías que es un poco alucinante. Yo de verdad que hago kickboxing, no necesito pegarme con nadie fuera”.