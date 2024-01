La hermana de Sergio Ramos habla sobre su crisis con Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio han estado en medio de un huracán mediático desde hace meses, a consecuencia de los rumores constantes de crisis. Son muchos los que aún mantienen que la pareja ha roto lazos y que tan solo están haciendo lo posible por mantener las apariencias de cara a la galería y, sobre todo, por el bien de sus hijos. Sin embargo, hay quienes se mantienen firmes en dejar claro que están tan felices como siempre, sin comprender del todo cómo se ha llegado a este punto. El futbolista y la presentadora los primeros. Pero también la hermana del sevillano, Miriam Ramos, que se ha enfrentado de nuevo a las preguntas sobre la situación que estarían atravesando el matrimonio.

Durante las Navidades y después de las fechas señaladas, la pareja ha vuelto a mostrarse en público sin mayores problemas. Han dejado claro al mundo que su compromiso de futuro sigue en pie. Algo que ha querido subrayar también la hermana del futbolista, que ha reaparecido en público durante una cita en el Salón Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF. Ahí, no ha dudado en hablar de los amargos meses que ha pasado su familia este tiempo en el que han sido vapuleados por los rumores de crisis, que se sucedían día sí y día también. Ahora ha querido romper una lanza a favor de su estabilidad, con la esperanza de que toda especulación al respecto termine.

Miriam, que conoce muy bien a su hermano, pues su relación es muy estrecha, ha dejado claro que “sí, todo es mentira, ellos están estupendamente, como siempre. Y ya está, todos felices”, dice muy rotunda a ‘Europa Press’, a ver si esta vez sus palabras surten efecto y minimizan el escándalo reinante. Y es que aún no llega a comprender de dónde han surgido tales especulaciones que ponían de relieve que entre Sergio Ramos y Pilar Rubio había una crisis insalvable y que ya habían comenzado incluso a hacer vidas por separado: “No sé de dónde salen los rumores, la gente, que inventa. Pero están estupendamente, que es lo importante”, zanja.

La propia Pilar Rubio quiso hablar con la misma rotundidad a la hora de defender su matrimonio con Sergio Ramos. No todos la creyeron y continuaron poniendo de relieve las pruebas de su distanciamiento, obviando aquellas otras que demostraban su estabilidad: “Nosotros siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Siento que cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo y menos con tantos programas para estar desmintiendo”, aseguró. Además, añadió que “es un poco triste que confundáis a la gente a veces con declaraciones que no tienen mucha base. Os agradezco el interés y, de verdad, no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé… tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso”, sentenciaba.