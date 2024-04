Pipi Estrada, demoledor contra Carmen Borrego: “Es el gran fiasco, el mayor engaño de esta edición de supervivencia”

Fueron “cuñados” y ahora son enemigos irreconciliables. Pipi Estrada se muestra muy crítico con Carmen Borrego, a la que califica como “el gran fiasco, el mayor engaño de esta edición de “Supervivientes”. Ha hecho el ridículo…”

Quizá fue a la isla sin estar preparada física y mentalmente.

Evidentemente. Desde luego, no pasará a la historia como buena concursante. Alabaron su lanzamiento desde el helicóptero, y quien realmente se jugó la vida fue el piloto del aparato, que casi rozaba el agua para que esta señora olvidara su miedo a las alturas.

Carmen Borrego da la cara en 'Supervivientes' y explica si ha hablado o no con su hijo Europa Press

¿Qué cree que le impulsó a participar?

El dinero. Su motivación fue económica. Ese es su objetivo.

Muchos piensan que ha hecho el ridículo.

Le ha fallado su actitud tan negativa, y eso que tenía muchos palmeros a su alrededor. Pero esto le hizo perder el sentido de la realidad de la vida. Mira, en el reality ha tenido muchos privilegios que no tienen otros concursantes, es totalmente injusto y me da rabia.

Su hermana Terelu se queja de que hable usted de asuntos de la familia Campos, de los que, según ella, no tiene ni idea.

Me entra la risa. Fuimos novios durante tres años y viví muchas situaciones familiares de las Campos. Y si ahora hablo de la ruptura matrimonial del hijo de Carmen y su mujer es porque tenemos en común amistades que me cuentan cosas. La que no sabe nada de la ex mujer de José María es la misma Terelu, que conoció a Paola el mismo día de la boda de su sobrino con ella.

¿Qué opina del noviazgo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia?

Pues que vivan su momento y lo disfruten, les deseo mucha suerte.