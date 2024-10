Pipi Estrada habla de su nueva ilusión: "Parece la gemela de Rihanna"

Lo sentimos por todas las mujeres que se deshacen por sus huesos, pero Pipi Estrada está fuera del mercado. Así lo ha confirmado él mismo en el canal de Youtube de Javier Oliveira, un creador de contenido que cuenta con más de 600.000 suscriptores en la plataforma. “Buenas noches y perdonad este pequeño retraso de diez minutos, es que me he echado una nueva novia, una nueva ilusión”, se disculpaba el periodista invitado ante su anfitrión y Marina Esnal.

La mujer, a la que Estrada se refiere como “mi negrita”, es varios años más joven que él y se gana la vida como “imagen de las mejores discotecas de Madrid”. Aunque de momento no se ha desvelado su identidad, parece que su belleza resulta innegable. “Es la doble de Rihanna. Yo creo que son gemelas”, decía orgulloso el tertuliano.

Estrada recalca que se trata de una nueva novia que tiene desde hace “pocos días”, pero reconoce que está muy ilusionado. Aun así, siente algo de “miedo” a la hora de volver a enamorarse porque lo pasó muy mal al terminar su última relación: “Es una chica que he conocido. Si os enseñara la foto quedaríais alucinados de lo guapa que es, pero bueno, lo importante es la persona, no la belleza. Me da miedo enamorarme porque he tenido una pareja durante cuatro años y pico y desde hace unos meses ya no tenía. Estaba muy tranquilo y muy independiente, porque era una soledad voluntaria”.

Por más ilusionado que pueda estar, Estrada se mantiene con los pies en el suelo e indica que su única preocupación en este momento es su hija Miriam, fruto de su fracasada relación con Miriam Sánchez. La joven de 17 años está estudiando en un internado y lo único que Pipi quiere para ella es que se forme para que llegue a ser la mejor versión de sí misma.

“Lo único que me ocupa y me preocupa en este momento es mi hija, que está en el internado de Sigüenza y lo que quiero es que saque buenas notas y se forme para que sea la dueña de su vida”, insiste Pipi.

Sobre su nueva ilusión, Estrada se dejará llevar para ver hasta dónde llega, aunque reconoce que se siente algo inseguro por la belleza de la chica. “Esto me ha surgido de forma espontánea, no contaba con ello. Es muy cariñosa y le dije que no fuera tan cariñosa conmigo porque tiene un ejército (de hombres) que va detrás de ella, y aunque yo soy un hombre muy seguro de mí, pues…”.