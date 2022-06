Pipi Estrada, tras sufrir un accidente de moto: “Menos mal que mi hija no iba conmigo”

La noche de este miércoles fue un infierno para Pipi Estrada. Sufrió un aparatoso accidente de moto y una ambulancia del SAMUR le condujo a Urgencias del Hospital de La Paz de Madrid. Afortunadamente, el tertuliano de “Sálvame” fue curado de sus heridas y puede hacer, tal y como nos asegura en exclusiva, “vida normal. Y menos mal que no iba mi hija conmigo, porque suelo llevarla en mi moto habitualmente. La pobre se ha llevado un susto muy grande al enterarse de lo ocurrido”.

El periodista explica que “un taxista invadió mi carril y me tiró. Tuve la suerte de no caer tras el primer impacto, aguanté como buenamente pude, pero la moto se me desequilibró y acabé en el suelo. Me quemé con el asfalto, tengo rasguños en las piernas, vino el SAMUR y me realizaron las primeras curas, me limpiaron, y me llevaron a Urgencias de La Paz.”

Allí, añade, “me hicieron una radiografía para ver si había fracturas, y menos mal que no apreciaron nada. Pero hoy me he despertado con fuertes dolores musculares. Vamos, que no estaba escrito que era mi día fatal”.

Pipi Estrada en "Sálvame Deluxe" FOTO: @DeluxeSabado

Tras darle de alta, los médicos le dijeron que “puedo hacer vida normal, mañana iré a “Salvame” sin problemas. Me quería haber ido unos días a Asturias a ver a mi novia, pero tengo que aplazar el viaje. Mi pareja es venezolana y reside en Avilés”.

También nos desvela que “Miriam, la madre de mi hija, ha abandonado Cádiz y vive de nuevo en Madrid. Ahí está la mujer… Me causa mucha tristeza su situación, ojalá que aclare sus ideas y vaya a mejor.”