El plan gastronómico de Íñigo Onieva con sus amigos que no habrá gustado nada a Isabel Preysler

Íñigo Onieva continua acaparando todos los titulares de la prensa del corazón por su supuesta crisis sentimental con Tamara Falcó. A raíz de que se destapase la tremenda bronca que protagonizó con su mujer en un conocido restaurante de la capital hace más de una semana, los últimos movimientos de la pareja han avivado los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos.

El pasado 3 de febrero Tamara Falcó publicó en Instagram una fotografía de su padre, Carlos Falcó, felicitando a su progenitor en el día que hubiese cumplido 87 años. El post se llenó de multitud de mensajes de amor y cariño hacia la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva fue uno de los que quiso tener un gesto público con su mujer en esa fecha tan triste y señalada para ella. A pesar del comentario, lo cierto es que fue algo escueto y solo escribió un emoji de un corazón. Aunque continúan en el punto de mira por su situación sentimental actual, Onieva apoyó públicamente a Tamara en Instagram, red social en la que llevaban días sin interactuar.

Íñigo Onieva disfruta de un domingo de comida rápida Instagram

Ayer, al día siguiente del día más triste de la marquesa de Griñón, el empresario disfrutó con sus amigos de un domingo gastronómico y no dudó en compartir con todos sus seguidores el suculento menú. "Sunday funday", escribió Íñigo junto a una fotografía de una bandeja repleta de hamburguesas y patatas fritas. Aunque se desconoce quiénes fueron sus acompañantes, todo apunta a que fueron 4 y es muy probable que Tamara Falcó no estuviera en la quedada.

Amante de la comida, Íñigo Onieva se ha dado un homenaje de gastronomía americana tan solo dos semanas después de haber estado en un centro especializado con su mujer para eliminar todos los excesos navideños. Por este motivo, seguro que Tamara Falcó no acompañó a su marido ya que este menú no entra en estos momentos dentro de su plan fit para mantener la línea. Ni la socialité ni Isabel Preysler habrían aprobado esta quedada y no sería de extrañar que ambas hayan pasado el domingo en familia. Cabe recordar que la marquesa de Griñón lleva unos días en casa de su madre de Puerta del Hierro durmiendo separada del empresaria, algo que ha avivado aún más lo rumores de crisis sentimental entre el matrimonio.