El plan de Anabel Pantoja que podría tensar a Isa en plena cuenta atrás del embarazo

Anabel Pantoja vuelve a ser el centro de atención por un movimiento que, aunque familiar y aparentemente inofensivo, podría incomodar a su prima Isa Pantoja, quien se encuentra en la recta final de su embarazo. La influencer ha aterrizado en Sevilla junto a su pareja, David Rodríguez, y su hija Alma, para asistir a un evento que no contará con la presencia de Isa: la Primera Comunión de Ana, hija de Kiko Rivera e Irene Rosales.

La llegada de Anabel y su familia se produjo este jueves 29 de mayo, como captaron las cámaras de Europa Press en el aeropuerto hispalense. Discretos y sonrientes, evitaron dar declaraciones, aunque dejaron claro que su visita no tenía relación con la Feria de Córdoba, como algunos pensaban, sino con una cita íntima y familiar: la Comunión de su sobrina Ana.

Fichada por "La familia de la tele"

El dato no habría tenido mayor repercusión si no fuera porque Isa Pantoja, que mantiene una excelente relación con Anabel, no está invitada al evento. La relación entre Isa y su hermano Kiko sigue rota, y su ausencia en la celebración parece confirmarlo. Esta situación podría generar cierto malestar en la colaboradora televisiva, quien recientemente ha comenzado una nueva etapa profesional con su fichaje por el programa "La familia de la tele"·.

La felicitación de Anabel Pantoja a su prima Isa en su 29 cumpleaños Instagram

Anabel, por su parte, no ha querido dejar de lado a Isa. Aprovechando su estancia en Andalucía, viajó a Cádiz para visitarla y pasar tiempo con ella antes del nacimiento de su bebé. Compartió incluso en redes algunos momentos del encuentro, en los que se la ve acariciando la barriga de Isa y bromeando con la futura madre. "Tienes un ser en tu barriga", decía Anabel entre risas, en un gesto de cercanía que parece confirmar que, al menos entre ellas, no hay distanciamiento.

El gesto de Anabel de dividir su tiempo entre ambas partes del clan Pantoja, asistiendo tanto a la Comunión de la hija de Kiko como al domicilio de Isa, muestra su intención de mantenerse neutral. Sin embargo, en una familia donde cada movimiento se analiza con lupa, su presencia en el evento familiar del fin de semana podría no pasar desapercibida.