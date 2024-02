Los planes de Bertín Osborne tras su inesperado anuncio

Bertín Osborne es uno de los personajes que más interés ha despertado en la crónica social durante los últimos meses. En su concierto del pasado fin de semana en Alicante sorprendía a sus fans con un importante anuncio sobre sus futuros proyectos que no pasan por seguir en televisión. Sin embargo, hay indicios que mostrarían sus palabras más como una reflexión que como una decisión en firme.

“Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos”, era la reflexión que transmitía a sus seguidores en medio del espectáculo en el que repasaba algunos de sus grandes éxitos. Esta tarde ha visitado el programa de “TardeAR” Luis Pliego y, como ya es costumbre cada martes, ha dado una pequeña pincelada de las noticias que verán la luz próximamente. A diferencia de lo que se puede llegar a entender de las palabras del cantante, parece que su paso por la pequeña pantalla no ha llegado a su fin: “Me llamó mucho la atención estas declaraciones en el concierto diciendo que se va a retirar de la tele cuando está a punto de cerrar su participación como gran estrella de la próxima edición de un reality de cocina”, arrancaba el director de la revista “Lecturas”.

Bertín Osborne regresa a los escenarios y se sincera sobre su paso por el Covid y su retirada de televisión Europa Press

Al parecer la noticia saldrá dentro de muy poco y por ahora solo queda esperar a que el cantante, que es uno de los personajes más buscados a raíz de las idas y venidas con Gabriela, anuncie este nuevo proyecto en el que dará mucho que hablar: “Os puedo adelantar dos cosas, la primera es que las negociaciones están muy avanzadas, prácticamente a punto de cerrarse, y la segunda es que ha impuesto que su hija Alejandra esté en el casting, que yo entiendo que es para que le eche una mano en los momentos que él no se apañe con la vitrocerámica, porque os recuerdo que no sabía ni encender la inducción”.

Dejando a un lado las polémicas, el presentador de “Mi casa es la tuya” está viviendo una de sus mejores etapas enamorado de la música y todo lo que rodea a su profesión. “Es el personaje del momento, os digo que tenía dos ofertas, una era de un reality de un talent que consiste en cantar imitando a otras personas y esta segunda oferta”, concluía Pliego haciendo énfasis en lo solicitado que está Bertín.