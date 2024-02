Bertín Osborne se confiesa sobre el escenario: "Estoy ya hasta los huevos"

Bertín Osborne ha vuelto a actuar ante su público y lo ha hecho en Alicante. Allí ha confesado, sobre el escenario, que ha pensado apartarse de la televisión. El show que el cantante ha ofrecido en Alicante había sido cancelado por motivos de salud por lo que sus fans le esperaban entregados. Durante el espectáculo ha repasado los grandes éxitos de su carrera musical y ha confesado que lo que más le divierte es la música: "Seguramente seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte, pero lo demás igual me quito de en medio, porque estoy ya hasta los huevos. Me divierte esto mucho más que la televisión, tengo que deciros. Ya me queda menos, ya me queda menos".

Además, Bertín Osborne ha justificado la cancelación del show por motivos de salud, cuando contrajo covid. "Me levantaba y me caía. Nunca he estado tan mal". El cantante de rancheras, que aún arrastra las secuelas de la enfermedad, ha confesado que estaba feliz de estar de nuevo ante su público. "Para mí es muy bonito volver porque de verdad, de verdad que os tengo que decir que lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez, ha sido muy especial".

La reaparición del artista se produce casi a la vez que la aparición de Gabriela Guillén, la presunta madre del hijo del artista, en "De Viernes", el programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, en Telecinco, donde la fisioterapeuta ha hablado de diferentes cuestiones relacionadas con el noviazgo que mantuvo con el cantante. Entre ellas, la fecha en la que rompieron y el verdadero motivo por el que decidieron no seguir juntos.

Gabriela Guillén se remontaba al pasado mes de julio para hablar del momento exacto de su ruptura con Bertín. En concreto, ha hecho referencia a la fiesta de cumpleaños celebrada por El Turronero, amigo de ambos. Fue a comienzos de julio cuando el empresario celebró su cumpleaños, al que la por entonces pareja acudió junta. Tal y como ha recordado Gabriela Guillén, "estábamos juntos, de hecho muchas personas nos vieron juntos. Estábamos bien y cuando me despedí lo hice con un te quiero y un abrazo". Un momento que nada hacía presagiar que al día siguiente todo se terminaría entre ellos.