Julián Muñoz, en la última entrevista de su vida: "Es tanta la felicidad que tengo, que me jode irme"

"Es tanta la felicidad que tengo, que me jode irme". Con esta conmovedora expresión Julián Muñoz ha dado paso en el programa "¡De Viernes!" a una entrevista, grabada previamente, que podría considerarse, además de reveladora, rotunda, emocionante y definitiva. La última, según ha reconocido él mismo tomando a la muerte por los cuernos. El exalcalde de Marbella padece un cáncer irreversible, pero ha querido sacar fuerzas para hacer un repaso biográfico televisivo y aclarar algunas de las cuestiones más polémicas que envuelven su vida.

Junto a él, Mayte Zaldívar, la mujer de la que se separó en 2003, cuando inició su idilio con Isabel Pantoja, y con la que volvió a contraer matrimonio el 30 de enero de 2024. La pareja ha protagonizado una escena anómala y emotiva intercambiándose declaraciones de amor. "Le he querido, le quiero y le querré. Quien no lo entienda es que son analfabetos emocionales", ha justificado Mayte. Él le ha correspondido con estas palabras: "Te he querido mucho. Perdí la olla, pero te sigo queriendo".

Ya en solitario, el excalde ha vertido lágrimas haciendo recuento de su vida. "No sé el tiempo que me queda. No voy a conceder ni una entrevista más. Será la última. Quiero agradecer a las personas el cariño y el respeto. A las otras, el perdón". Ha explicado que el tumor se detectó a partir de una caída. "Coño, estoy jodido, pero en esencia feliz. Parece una incogruencia, pero desde que salí de la cárcel, soy absolutamente feliz. En esta situación precaria cuando te sientes querido, te importa el mundo un carajo. La familia hizo piña cuando me caí... La familia en bloque alrededor de mi cama...", ha contado entre sollozos.

"Después de la vida que he llevado, sentirme querido... Eso, amigo, es el mejor fin de vida que puedo tener. Tengo miedo a morirme, sí, pero no por lo que pueda dejar. Está todo bajo una persona maravillosa, que es Mayte. Me da miedo lo que hay por allí. Lo mismo es un camino de rosas, pero lo mismo no hay nada", ha continuado tratando de recomponerse.

Como era previsible, en la entrevista ha ocupado un espacio Isabel Pantoja, con la que mantuvo una relación sentimental entre los años 2003 y 2009 que acabó con su matrimonio con Mayte Zaldívar, después de más de 30 años de unión. Tras su implicación en el caso Malaya, ambos acabaron en la cárcel.

La cantante Isabel Pantoja (c) junto al alcalde de Marbella, Julián Muñoz (2i), y su esposa Maite (i), asistió como invitada a la izada de bandera que se efectuó hoy en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la festividad del Día de Andalucía. AL Agencia EFE

Mayte, despechada, apareció en televisión para explicar con detalle las comisiones que cobraba su ya exmarido por sus gestiones como alcalde y que el dinero llegaba a casa en bolsas de basura repletas de billetes. Después del escándalo, también ella terminó en prisión. En "¡De Viernes!" ha insistido en que aquello no fue realmente como se contó. También Julián ha reflexionado sobre su comportamiento. "Las circusntancias de la fama, la televisión, el rey del Mambo... Eso creó un clima muy surrealista. Era un vividor, pero realmente la vida con esta mujer no fue agradable". Y con frases entrecortadas ha continuado: "No guardo buen recuerdo. No da una puntada sin hilo. La huella que me dejó no es agradable... No tendría que haberme separado de Mayte... No tengo ningún sentimiento por esta persona. No existe. No quiero saber nada. A veces es mejor un buen silencio".

El balance que hace de aquel romance con Isabel Pantoja al cabo de los años es absolutamente negativo. El exedil, que por aquel tiempo dejó las arcas marbellíes vacías, acusa a la cantante de ser la causante de su separación de Mayte y de sus dos hijas, Elía y Eloísa, esta última fruto de una relación anterior de su mujer. "Mi paso por la vida de esa señora fue nefasto", zanja. Cuando le preguntan si la tonadillera se ha preocupado por su salud, la respuesta es rotunda: "Ni se ha preocupado, y tres cojones me importa".

Julián Muñoz y Mayte Zaldívar Gtres

Delgado, con el rostro demacrado y por momentos fatigado, en la entrevista ha confesado sus miedos a marcharse de este mundo. El cáncer de pulmón, "galopante", según indicó poco después de conocer la enfermedad, ha avanzado sin tregua en los últimos meses, obligándole a continuas entradas y salidas del hospital. En estos momentos el tratamiento que recibe Julián es paliativo y, en la medida de lo posible, prefiere ser atendido en casa. El mismo viernes de emisión de la entrevista, recibía una noticia médica dolorosa, aunque esperada.

Desde que recibió su diagnóstico de cáncer de pulmón, Julián Muñoz ha recibido ofertas para hablar en los platós del modo que lo está haciendo hoy. Ha sido ahora cuando ha aceptado a sentarse en Mediaset, a pesar del momento delicado que atraviesa. Se especuló que su caché no habría bajado de cinco cifras, pero su mujer ha anunciado que la ha concedido de forma gratuita. La entrevista había sido grabada con el fin de respetar los tiempos que exige su evidente extrema fragilidad.