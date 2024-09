Isabel Pantoja dispuesta a denunciar a Julián Muñoz si desvela datos íntimos de ella en "De Viernes"

Muy disgustada, e incluso temerosa de lo que su ex pareja, Julián Muñoz, pueda confesar esta noche en el programa "De viernes". El que fuera alcalde de Marbella y la cantante Isabel Pantoja vivieron un noviazgo pasional y un tanto polémico, y si Julián decide desvelar datos muy íntimos, la tonadillera está dispuesta a denunciarle. Para ello, según una fuente cercana a la artista, "ha pedido a sus abogados que graben la entrevista en su integridad y que la analicen detenidamente con el fin de tomar las medidas oportunas si fuera pertinente".

La relación sentimental de la pareja acabó muy mal. El en la cárcel y ella dejándole "tirado" casi por correspondencia. Salieron a la luz sus desavenencias y Julián llegó a arrepentirse de haber roto con su esposa Mayte Zaldívar para irse con la artista.

Hoy, enfermo de cáncer de pulmón y retirado de todo y de casi todos, Muñoz podría utilizar su intervención de esta noche a modo de venganza contra la que él considera una mujer que le hizo mucho daño.

No tiene pelos en la lengua, y a estas alturas de la vida, no le preocupan las consecuencias que puedan traer sus declaraciones. Puede ser, a causa de la gravedad de su enfermedad, la última oportunidad de abrirse en canal para aclarar episodios oscuros de su idilio con Isabel. Ella se quedó de piedra al enterarse de que su ex iba a sentarse en el plato de Mediaset. Los fantasmas del pasado resucitaron inmediatamente. Y es que Julián, si quiere, tiene muchos secretos que contar.