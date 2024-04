El preocupante mensaje de Olga Moreno que alerta a sus allegados

Hace tiempo que Olga Moreno se mantiene alejada de la opinión pública. Su última intervención en televisión se produjo en el seno de "Supervivientes", el reality show que ganó en 2021, y desde entonces ha evitado exponerse ante las cámaras. Una postura que ha trasladado también a sus redes sociales, donde ha reducido considerablemente su actividad.

De hecho, tan solo actualiza su perfil de Instagram para presentar las novedades de su negocio de moda, pero en esta ocasión ha hecho una excepción y ha publicado un preocupante mensaje que ha puesto en alerta a sus seguidores más allegados, los que siempre la han apoyado.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han brindado su apoyo incondicional en este momento. Gracias a todos los que han estado presentes y han ofrecido su ayuda y aliento cuando más lo necesitaba. No tengo palabras para expresar cuánto valoro el apoyo que he recibido de todas las personas que me rodean, ¡gracias infinitas!", ha comentado la exmujer de Antonio David Flores, llevando a muchos a pensar que atraviesa una etapa complicada en la que ha necesitado el apoyo de sus seres queridos.

Pero, ¿qué le ha pasado a Olga Moreno? Lo cierto es que la andaluza ha sido muy parca en palabras y no ha dado ninguna explicación sobre el delicado momento que parece atravesar, una incertidumbre que ha preocupado todavía más a sus seguidores. "Olga, si dices lo que has dicho, explica el porqué, porque la gente que te seguimos necesitamos una explicación", ha expresado una de sus fans, mientras que otra apunta: "Igual la ha dejado su churri".

De momento, no parece que su relación con Agustín Etienne haya terminado. Es más, él se ha convertido en uno de sus principales puntos de apoyo en los últimos años, cuando su vida se puso algo del revés tras su polémica separación de Antonio David Flores.

En las últimas semanas, sí ha llamado la atención la cantidad de mensajes cariñosos que Olga Moreno ha dedicado a su madre, recalcando lo mucho que la quiere y lo importante que es para ella. Una muestra pública de afecto que ha llevado a muchos a pensar que el origen de las preocupaciones de Olga Moreno podría encontrarse en su madre, que quizás no atraviesa su mejor momento de salud. En cualquier caso, hasta que la protagonista quiera pronunciarse y arrojar algo más de luz al respecto, se trata de incógnitas que permanecen sin respuesta.